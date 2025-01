Djokovic unterstützt Studenten-Proteste in Serbien

Tennisstar Novak Djokovic hat den Demonstranten in seiner Heimat Serbien seine Unterstützung zugesichert.

von SID

zuletzt bearbeitet: 20.01.2025, 13:15 Uhr

© Getty Images Für seine serbischen Landsleute lässt es Novak Djokovic nie an Unterstützung mangeln.

"Mein Support gilt den jungen Menschen, den Studenten und all jenen, denen die Zukunft unseres Landes gehört", sagte Djokovic am Rande der Australian Open.

In Serbien demonstrieren seit mehreren Wochen Tausende gegen die Regierung des Landes, nachdem Anfang November bei einem Dacheinsturz in einem Bahnhof 14 Menschen getötet worden waren. Sie werfen den Machthabenden unter anderem Korruption vor. Er könne nicht so tun, "als ob nichts passiert", führte Djokovic aus: "Natürlich betreffen mich diese Dinge."

Der Grand-Slam-Rekordsieger bezog sich bei seinen Ausführungen auch auf einen Vorfall, bei dem ein Demonstrant am Donnerstag von einem Auto angefahren worden war. "Leider ist dies nicht der einzige Fall von Gewalt gegen Studenten und junge Menschen", sagte Djokovic: "Das ist eine große Niederlage für die serbische Gesellschaft im Allgemeinen."