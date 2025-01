Australian Open: Djokovic fixiert mit Gala Kracher gegen Alcaraz

Novak Djokovic hat mit einem beeindruckenden 6:3, 6:4 und 7:6 (4) gegen Jiri Lehecka das Viertelfinale der Australian Open 2025 erreicht. Dort geht es am Dienstag gegen Carlos Alcaraz.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 19.01.2025, 12:01 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic scheint schon wieder in Hochform zu sein

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Den ersten richtig starken Tschechen hatte Novak Djokovic mit Tomas Machac in Runde drei hart aund nicht besonders herzlich verabschiedet. Im Achtelfinale folgte nun auch Jiri Lehecka. Djokovic zeigte sich dabei über die meiste Zeit von seiner besten Seite, gewann mit 6:3, 6.4 und 7:6 (4). Und machte damit den von vielen Fans mit Freude antizipierten Viertelfinal-Kracher gegen Carlos Alcaraz klar. Der Spanier führte in seinem Achtelfinale gegen Jack Draper mit 7:5 und 6.1, als der Brite aufgeben musste.

Djokovic und Alcaraz haben bislang sieben Mal gegeneinander gespielt, der serbische Großmeister führt mit 4:3-Siegen. Zuletzt haben sich die beiden im epischen Endspiel der Olympischen Spiele in Roland-Garros gesehen. Für Novak Djokovic steht in Melbourne der 100. Turniersieg seiner Karriere zur Disposition. Und alleine der elfte bei den Australian Open.

Nach den beiden gewonnenen ersten Sätzen führte Djokovic auch im dritten Akt schnell mit einem Break. Aber Lehecka kämpfte sich zurück und erreichte das Tiebreak. Da legte Djokovic stets vor, vor allem der Punkt zum 3:1 geriet extrem spektakulär. Und dieser Vorsprung reichte Djokovic am Ende auch.

Sinner morgen gegen Rune

Das zweite Viertelfinale der unteren Hälfte werden Alexander Zverev und Tommy Paul bestreiten. Zverev gewann gegen Ugo Humbert mit 6:1, 2:6, 6:3 und 6:2, Paul setzte sich gegen Alejandro Davidovich-Fokina mit 6:1, 6:1 und 6:1 durch.

Turnierfavorit Jannik Sinner muss wie die alle in der oberen Hälfte verbliebenen Spieler erst morgen in die Bütt. Sinner trifft dabei schon in der Day Session (ab 4 Uhr Früh) auf Holger Rune.

