Australian Open live: Novak Djokovic vs. Jiri Lehecka im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic trifft im Achtelfinale der Australian Open 2025 auf Jiri Lehecka. Das Match gibt es ab 9 Uhr live im TV bei Eurosport und ServusTV (in Österreich). im Livestream bei Discovery Plus und ServusTV On und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.01.2025, 10:48 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic muss sich mit Jiri Lehecka messen - und umgekehrt

Den ersten starken Tschechen hat Novak Djokovic mit Tomas Machac in der dritten Runde der Australian Open souverän in drei Sätzen abgefertigt, jetzt wartet mit Jiri Lehecka gleich der nächste. Und Lehecka ist immerhin mit der Empfehlung des Turniersieges in Brisbane zum ersten Major des Jahres gekommen.

Getroffen haben sich Djokovic und Lehecka bislang erst einmal. Beim United Cup im vergangenen Jahr konnte sich der serbische Großmeister mit 6:1, 6:7 (3) und 6:1 behaupten.

Djokovic vs. Lehecka - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Novak Djokovic und Jiri Lehecka gibt es ab 9 Uhr im Livestream bei Discovery Plus und ServusTV On.

Hier das Einzel-Tableau in Melbourne