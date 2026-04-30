Masters Madrid: "Shrimp-Taco-Gate": Coco Gauff unter Verdacht

Beim Masters in Madrid sorgt eine mysteriöse Krankheitswelle für Schlagzeilen. Der Übeltäter: Die Turnierverpflegung. Und mittendrin: Coco Gauff.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 30.04.2026, 11:08 Uhr

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© Getty Images Coco Gauff war in ihrem Match gegen Linda Noskova sichtlich angeschlagen

Insgesamt 31 Spielerinnen und Spieler mussten beim aktuellen Masters in Madrid bereits aufgeben oder zurückziehen, vor allem ab der Mitte des Turniers. Darunter finden sich auch prominente Namen wie Iga Swiatek oder Madison Keys. Die Ursache ist nicht vollständig geklärt. Im Zentrum der Diskussion steht allerdings die Verpflegung vor Ort in Kombination mit einer möglichen kursierenden Virusinfektion.

Coco Gauff unter Beschuss

Besonders im Fokus steht Coco Gauff, die aktuell Weltranglistenvierte. Die US-Amerikanerin kämpfte sich trotz sichtbarer Beschwerden durch ihre Matches gegen Sorana Cirstea und Linda Noskova – inklusive Medical Timeouts. In den sozialen Medien wurde ihr Auftritt dennoch infrage gestellt. Diese Unterstellung sorgte bei ihrem Vater für Unmut. Corey Gauff konterte scharf und meinte: “Vermutlich habt ihr Eierköpfe halt nicht gesehen, wie sie sich in den Mülleimer übergeben hat.”

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Tacos oder Virus?

Auslöser der Debatte ist die sogenannte “Shrimp-Tacos-Theorie”. Denn die Shrimp-Tacos beim Turnier in Madrid wurden mittlerweile als mögliche Übeltäter identifiziert. In einem Podcast griffen Andy Roddick und Jon Wertheim die Spekulationen halb ironisch, halb ernst auf. Meersfrüchte von Catering-Services seien nun mal immer mit besonderer Vorsicht zu genießen. “Pop-up-Meersfrüchte sind definitiv nichts für sensible Mägen”, hielt Roddick fest.

Strategische Spielunterbrechung

Abseits aller Spekulationen in Madrid gab Andy Roddick noch eine absurde Anekdote zum Besten. Er erinnerte sich an einen Ratschlag aus seiner Jugend, wonach eine Unterbrechung durch Übelkeit im Extremfall sogar taktisch genutzt werden könne, weil die Reinigung des Courts Zeit verschaffe. Mit solchen Spielchen hätte Coco Gauff aber definitiv nichts am Hut.

Hier das Einzeltableau der Herren in Madrid

Hier das Einzeltableau der Damen in Madrid