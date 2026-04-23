Gewinnspiel: Mit waterdrop zu den ATP-Events nach Hamburg und Stuttgart

Ihr wollt Weltklasse-Tennis live in Deutschland sehen? waterdrop macht es möglich und schickt Euch mit etwas Glück zum ATP-Tour-500-Turnier nach Hamburg und zu den BOSS OPEN nach Stuttgart.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.04.2026, 14:15 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© waterdrop Mit waterdrop könnt Ihr Tickets für Hamburg oder Stuttgart gewinnen

Das ATP-Tour-500-Turnier am Hamburger Rothenbaum wartet auch in diesem Jahr wieder mit einer grandiosen Besetzung auf: Alexander Zverev wird die Setzliste anführen, Flavio Cobolli und Felix Auger-Aliassime werden ebenfalls in der Hansestadt aufschlagen. Ganz besonders gespannt darf man auch auf das Comeback von Holger Rune sein. Und Ihr könnt live vor Ort sein!

Denn waterdrop verlost 2 x 2 Tickets für die Bitpanda Hamburg Open 2026 + 2 x 2 waterdrop® Hydration Pakete featuring die ATP Tour All-Purpose Thermo Bottle 2026 in sandrot.

Damit nicht genug: Gleich nach dem zweiten Grand-Slam-Turnier der Saison in Paris geht es in Stuttgart mit der ersten großen Prüfung auf Rasen weiter. Auch dort wird Alexander Zverev starten, muss sich allerdings harter Konkurrenz erwehren: Denn vor allem auf Titelverteidiger Taylor Fritz muss man immer achten.

Auch hier verlost waterdrop 2 x 2 Tickets für die BOSS Open Stuttgart 2026 + 2 x 2 waterdrop® Hydration Pakete featuring die ATP Tour All-Purpose Thermo Bottle 2026 in rasengrün.

Wie Ihr teilnehmen könnt? Ihr taggt im Instagram-Post zu dieser Aktion jene Person, die mit Euch entweder nach Hamburg oder Stuttgart mitkommen soll. Die Gewinner werden am 26. April ermitteln.

Und übrigens: Mit dem Code “TENNISNET13” bekommt Ihr bei waterdrop einen Rabatt von 13 Prozent auf die offiziellen ATP Tour Bottles.

