UTS: Ruud im Halbfinale, Thiem und Rune krank raus

Während Lokalmatador Casper Ruud beim Ultimate Tennis Showdown in Oslo das Halbfinale erreicht hat, mussten Dominic Thiem und Holger Rune krankheitsbedingt rausziehen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.02.2024, 20:20 Uhr

© Getty Images Casper Ruud genießt in Oslo Heimvorteil

Die Halbfinal-Begegnungen beim Ultimate Tennis Showdown in Oslo stehen fest: Casper Ruud bekommt es am morgigen Samstag mit Alex de Minaur zu tun, Andrey Rublev spielt im Anschluss gegen Alexander Bublik. Rublev konnte am Samstag seine Partien gegen de Minaur und Lucas Pouille, den Ersatzmann für den geschassten Gael Monfils, gewinnen, Bublik unterlag zwar Ruud mit 2:3, bekam dann aber einen Gratis-Sieg gegen Holger Rune gutgeschrieben. Rune musste wie auch Dominic Thiem nach dem ersten Tag aufgrund einer Krankheit zurückziehen.

Gespielt wird auch in der finalen Phase auf Zeit, mit nur einem Aufschlag. Wobei dieser auch bei Netzberührung weitergespielt wird. Am ersten Tag hatte Rublev mit einem Sieg gegen Benoit Paire eröffnet, Dominic Thiem seine beiden Partien gegen Rune und Bublik verloren.

Während Dominic Thiem in der kommenden Woche keinen Turniereinsatz plant, steht für Holger Rune das Antreten beim ATP-Tour-500-Turnier in Rotterdam auf dem Programm. Man darf gespannt sein, ob der Däne bis dahin wieder fit ist.