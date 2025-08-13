ATP Masters Cincinnati live: Jannik Sinner vs. Adrian Mannarino im TV, Livestream und Liveticker
Jannik Sinner und Adrian Mannarino treffen im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Cincinnati aufeinander. Das Match gibt es ab ca.19:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 14.08.2025, 00:45 Uhr
Wir werden ...
... wieder dabei sein. Für heute verabschieden wir uns - see ya!
Keine leichte Aufgabe ...
... war das für Jannik. Aber Gratulation an ihn - und auch an Adrian Mannarino, der eine exzellente Leistung gezeigt hat. Nächster Gegner für Sinner? EntwederFélix Auger-Aliassime oder Benjamin Bonzi.
Sinner - Mannarino 6:4, 7:6 (4)
0:1 Vorhandfehler Mannarino
1:1 Aufschlagwinner Sinner
2:1 Rückhandfehler Mannarino
2:2 Starker Aufschlag Mannarino
2:3 Vorhandfehler Sinner
3:3 Vorhandfehler Mannarino
4:3 Returnfehler Mannarino
5:3 Rückhandfehler Mannarino
5:4 Rückhandfehler Sinner
6:4 Ass Sinner
7:4 Ass Sinner
Sinner - Mannarino 6:4, 6:6
Wow! Jannik führt mit 30:0, alles schaut schon nach einem Sieg aus. Aber Adrian hat andere Ideen, Und fixiert mit einem sensationellen Return das Tiebreak.
Sinner - Mannarino 6:4, 6:5
Ein bisschen mehr Körperspannung von Jannik, ein bisschen Glück beim Punkt zum 0:15. Und schon sind zwei Breakbälle da. Aber Mannarino geht nicht ohne Kampf - bis die fünfte Chance für Jannik dann doch zieht.
Sinner - Mannarino 6:4, 5:5
Business as usual. Greift Jannik jetzt an?
Sinner - Mannarino 6:4, 4:5
Erstaunlich, wie gut Adrian mit Platzierung und Schnitt seines Aufschlags Jannik in Bedrängnis bringen kann.
Sinner - Mannarino 6:4, 4:4
So richtig prickelt die Stimmung gerade nicht auf den Rängen. Zu souverän verlaufen aktuell die Aufschlagspiele.
Sinner - Mannarino 6:4, 3:4
Aber: Läuft auch ganz gut für Mannarino, der nach wie vor Höhen und Spin variiert. Und diese Serviecgame auch zu Null gewinnt.
Sinner - Mannarino 6:4, 3:3
Fünf Punkte gespielt bei Aufschlag Sinner nach der Unterbrechung, alle fünf hat Jannik gewonnen.
Sinner - Mannarino 6:4, 2:3
Adrian bleibt unbeeindruckt. Und gewinnt auch längere Ballwechsel. Weniger aufgrund eigener Punkte als vielmehr wegen Fehlern von Jannik.
Sinner - Mannarino 2:2
Nach einer Unterbrechung von exakt 2:50 Stunden schlägt Jannik ganz entspannt ein Ass. Und gleicht damit aus.
Unglaubliche Szenen:
Es sind zwei professionelle Tennisspieler auf dem Center Court in Cincinnati beim Einschlagen gesichtet worden. Gleich geht es weiter!
"It is a waiting ...
... game", hat der freundliche Herr hinter dem TV-Mikrofon gerade gesagt. Und ein "sadly" angefügt. Allerdings: Jannik ist schon wieder in absoluter Beast-Mode! Beim Canasta scheint er mit (uns) unbekanntem Partner sein Coaches-Duo Darren Cahill und Simone Vagnozzi problemlos im Griff zu haben.
Mal wieder Zeit für ...
... ein kurzes Update: Ein paar Pessimisten rennen im Kindler Family Center noch immer mit Schirm herum - die überwiegende Mehrheit aber nicht. Das gibt Hoffnung!
Sinner - Mannarino 6:4, 1:2
Keine Sorge, wir sind nicht eingeschlafen. Noch nicht. Aber: Es regnet immer noch in Cincy. Ist ja nicht das erste Mal diese Tage...
Sinner - Mannarino 6:4, 1:2
Sinner erspielt sich einen raschen 40:0-Vorsprung, muss dann jedoch zwei Punkte abgeben. Es hat nun übrigens angefangen, leicht zu regnen. Deswegen ist das Match kurz unterbrochen. Da es sich offenbar nur um eine einzige Wolke handelt, dürfte die Unterbrechung hoffentlich nicht zu lange ausfallen. Die Spieler gehen jedenfalls in die Katakomben.
Sinner - Mannarino 6:4, 1:2
Mannarino muss zwar fighten, hält jedoch vorerst noch gut dagegen - auch mitunter bei längeren Ballwechseln.
Sinner - Mannarino 6:4, 1:1
Alles wie gehabt bei Aufschlag von Sinner. Da gibt es einfach wirklich wenig zu holen aus Sicht des Franzosen.
Sinner - Mannarino 6:4, 0:1
Wie auch in Satz eins, bringt Mannarino sein erstes Aufschlag-Game nach Hause. Dieses Mal jedoch musste er keinen Breakball des Weltranglisten-Ersten abwehren. Ein guter Winkel-Aufschlag bringt ihm den Game-Gewinn.
Sinner - Mannarino 6:4
... und Sinner erledigt diese Aufgabe mit größtenteils starkem "Aufschlag plus eins"-Tennis. Der Weltranglisten-Erste hatte auch einen ansehnlichen Tweener für das Publikum parat - diesen Punkt sicherte sich jedoch Mannarino.
Insgesamt war es ein reichlich unspektakulärer, stabiler Satz des Weltranglisten-Ersten. Mannarino konnte den Schaden mit starken Aufschlägen begrenzen - einmal musste er sein Service jedoch trotzdem abgeben.
Sinner - Mannarino 5:4
Auch Mannarino bringt seinen Aufschlag durch - somit muss SInner den Satz bei eigenem Service zumachen.
Sinner - Mannarino 5:3
Ein weiteres klares Aufschlagspiel des Südtirolers mit zwei Assen und Mannarino muss bereits gegen den Satzverlust servieren.
Sinner - Mannarino 4:3
Mit druckvollem Tennis schnappt sich Sinner den nächsten Breakball. Mit starken Aufschlägen kann sich der Franzose jedoch vorerst befreien. Da hilft auch ein fantastischer Passierball des Italieners nicht.
Sinner - Mannarino 4:2
Obwohl auch Sinner nicht ganz ohne Eigenfehler agiert, kann Mannarino in Sinners Aufschlagspielen nach wie vor wenig ausrichten.
Sinner - Mannarino 3:1
Sinner muss zwar etwas arbeiten, stellt jedoch sicher auf 3:1.
Sinner - Mannarino 2:1
Bei der insgesamt vierten Chance schnappt der Südtiroler schließlich zu und holt sich den Breakvorsprung. Eine Vorhand von Mannarino landet weit im Aus.
Sinner - Mannarino 0:1
Der Weltranglisten-Erste kommt gut aus den Startlöchern, beginnt aggressiv und holt sich gleich im ersten Game eine Breakchance. Mannarino wehrt mit einem Ass ab und hält den Aufschlag doch noch.´´
Es wird die vierte Begegnung zwischen Sinner und Mannarino werden, bislang hat der aktuelle Weltranglisten-Erste allesamt gewonnen. Die letzte Begegnung gab es 2023 in Indian Wells.
Aber Mannarino hat bislang in Cincinnati starkes Tennis gezeigt. Und in Runde drei doch etwas überraschend Tommy Paul geschlagen, der allerdings immer noch nicht wieder ganz auf der Höhe seiner Schaffenskraft ist.
Sinner vs. Mannarino - hier gibt es einen Livestream
