ATP Masters Cincinnati live: Jannik Sinner vs. Adrian Mannarino im TV, Livestream und Liveticker

... und Sinner erledigt diese Aufgabe mit größtenteils starkem "Aufschlag plus eins"-Tennis. Der Weltranglisten-Erste hatte auch einen ansehnlichen Tweener für das Publikum parat - diesen Punkt sicherte sich jedoch Mannarino.







Insgesamt war es ein reichlich unspektakulärer, stabiler Satz des Weltranglisten-Ersten. Mannarino konnte den Schaden mit starken Aufschlägen begrenzen - einmal musste er sein Service jedoch trotzdem abgeben.