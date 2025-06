BOSS OPEN Stuttgart: Alexander Zverev vs Taylor Fritz im TV, Livestream, Liveticker

Alexander Zverev trifft im Finale der BOSS OPEN 2025 in Stuttgart auf Taylor Fritz. Das Match gibt es ab 12 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 15.06.2025, 15:22 Uhr

So kommt man doch gut über den Frust aus Paris hinweg: Alexander Zverev hat sich souverän ins Finale der BOSS OPEN in Stuttgart gespielt - gegen Corentin Moutet, Brandon Nakashima und Ben Shelton holte er sich jeweils Siege in zwei Sätzen, auch wenn er im Halbfinale gegen Shelton zwei Mal in den Tiebreak musste.

Auch eine Wiedergutmachung? Merhfach in den letzten Jahren hatte Zverev für die BOSS OPEN gemeldet, dann aber kurzfristig abgesagt. Nie aus leichten Stücken, sondern aus guten Gründen, wie er im Vorfeld des Turniers in Stuttgart erklärt hatte, eben weil er bei den French Open weit gekommen und der Akku entsprechend leer war. Das Aus im Viertelfinale von Paris: Für Stuttgart war's gut.

Auch für Taylor Fritz läuft es am Weissenhof endlich wieder. Der US-Amerikaner, im Vorjahr Finalist bei den US Open, hatte bislang keine gute Saison - einzig ein Halbfinale in Miami steht in den Highlights. Zu wenig für den Weltranglisten-Siebten, der im Jahres-Race vor Turnierbeginn nur auf Platz 20 lag.

Auf Rasen stimmt nun die Form wieder. Und dass er darauf spielen kann, hat Fritz mit zwei Viertelfinals in Wimbleon (2022, 2024) bewiesen.

H2H: Fritz führt gegen Zverev

Ach ja, Wimbledon: War da nicht was in Sachen Alexander Zverev? Jep - im Vorjahr schlug Fritz ihn in fünf harten Sätzen, kleine Drama-Einlagen zwischen Zverev und Fritz' Freundin Morgan Riddle inklusive. Kurze Zeit später war Fritz auch in Flushing Meadows gegen Zverev erfolgreich.

Insgesamt führt Fritz im direkten Vergleich mit 7 zu 5. Wichtiger wohl noch: Die vergangenen vier Partien gingen alle an ihn, auch wenn Zverev erst in Wimbledon darauf hinwies, dass er sich als der bessere Tennisspieler betrachte.

Zverev vs. Fritz: Hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Taylor Fritz gibt es ab 12 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

Hier das Einzel-Tableau bei den BOSS Open