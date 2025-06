BOSS OPEN: Zwei Top-Ten-Stars im Endspiel und 54.000 Zuschauer

Eine positive Bilanz zogen Turnierdirektor Edwin Weindorfer, Daniel Grieder, CEO der HUGO BOSS AG, und Georg Kauffeld, der 1. Vorsitzende des TC Weissenhof, am Sonntagvormittag vor den Endspielen der mit 751.630 Euro dotierten BOSS OPEN 2025 in Stuttgart.

von PM

zuletzt bearbeitet: 15.06.2025, 13:30 Uhr

© BOSS OPEN / Saschs Feuster Centre Court, BOSS OPEN

Sportlich sorgte das Einzelfinale zwischen Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev (ATP-Rang 3) und BOSS-Markenbotschafter Taylor Fritz (USA/ATP-7) dafür, dass sich erst zum dritten Mal in der langen Geschichte des Turniers zwei Stars aus den Top-Ten der Weltrangliste gegenüberstanden. Zuvor war dies 1981 zwischen Björn Borg und Ivan Lendl sowie 1996 zwischen Thomas Muster und Yevgeny Kafelnikov der Fall gewesen.

Diesen Umstand kommentierte Turnierdirektor Edwin Weindorfer entsprechend gut gelaunt: „Ich habe schon 50, 60 ATP-Turniere veranstaltet, aber es war für mich das erste Mal, dass die Top-4 der Setzliste im Halbfinale waren. Das Endspiel zwischen der aktuellen Nummer drei der Weltrangliste (Alexander Zverev, Anm.) gegen die Nummer vier im Live-Ranking (Taylor Fritz, Anm.) ist die sportliche Krönung der diesjährigen BOSS OPEN“, sagte Weindorfer, der sich auch über eine Steigerung bei den Besucherzahlen freuen durfte. „Wir konnten 54.000 Zuschauerinnen und Zuschauer am Weissenhof begrüßen und haben damit gegenüber dem Vorjahr um 1.000 Fans leicht zulegen können.“

“Neue Akzente setzen”

Bereits während der Turnierwoche wurde die Vertragsverlängerung mit Titelsponsor BOSS um fünf Jahre bis 2030 bekanntgegeben. „Mit BOSS haben wir den besten Titelsponsor, den man sich wünschen kann. Wir sind stolz, dass wir die Kooperation langfristig verlängert haben. Damit können wir gemeinsam das Turnier weiterentwickeln und neue Akzente setzen“, erklärte Weindorfer. Auf die Frage, ob Alexander Zverev auch in den kommenden Jahren am Weissenhof antreten wird, antwortete der Turnierdirektor: „Wir haben darüber noch keine Gespräche geführt, aber er fühlt sich total wohl hier. Er liebt Stuttgart und war mit der ganzen Familie da. Ich werde mich in Wimbledon mit seinem Management zusammensetzen, um die Zukunft zu besprechen.“

Daniel Grieder strich die zahlreichen Neuerungen auf der Anlage des TC Weissenhof heraus, die dazu geführt hätten, dass die Besucherinnen und Besucher länger beim Turnier verweilten. „Es war eine wunderschöne Woche, fast wie Ferien am TC Weissenhof. Dafür möchte ich mich bei Veranstalter e|motion, dem TC Weissenhof und auch bei unserem BOSS-Team bedanken – und nicht zuletzt auch bei den Spielern, die ja auf der Hauptbühne gestanden sind. Hier wurde tolles, spannendes Tennis geboten. Ich freue mich wahnsinnig, dass unser Markenbotschafter Taylor Fritz und Publikumsliebling Alexander Zverev das Finale erreicht haben. Damit ist ein Wunschdenken, das ich anfangs des Turniers hatte, wahr geworden.“

Georg Kauffeld betonte, dass mit dem Einstieg von BOSS als Titelsponsor das ATP-Rasen-Highlight in Stuttgart förmlich einen Quantensprung gemacht habe. „Das hat eine Zeitenwende für das Turnier markiert und spiegelt sich auch in der Resonanz der Zuschauer wider. Die Fans sind alle happy und gehen abends mit einem Lächeln im Gesicht nach Hause."

Die nächste Ausgabe der BOSS OPEN findet vom 6. bis 14. Juni 2026 am Stuttgarter Weissenhof statt.