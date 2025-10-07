Titelverteidiger Taylor Fritz schlägt bei den BOSS OPEN 2026 auf

Taylor Fritz hat zugesagt, dass er vom 6. bis 14. Juni 2026 auf der Anlage des TC Weissenhof aufschlagen wird. Neben dem aktuellen Weltranglisten-Vierten haben auch dessen US-Landsmann Tommy Paul und der deutsche Lokalmatador Jan-Lennard Struff ihren Start bei den BOSS OPEN 2026 bestätigt.

von PM / tennisnet

zuletzt bearbeitet: 07.10.2025, 21:06 Uhr

© Sascha Feuster Taylor Fritz

Für den globalen BOSS-Markenbotschafter Taylor Fritz war der Turnier-Triumph in Stuttgart im vergangenen Juni naturlich etwas ganz Besonderes. Der 27-jährige US-Amerikaner präsentierte sich am Weissenhof in blendender Form und sicherte sich ohne Satzverlust den Titel. In einem hochklassigen Endspiel setzte sich Fritz am ausverkauften Centre Court gegen Deutschlands Topstar Alexander Zverev mit 6:3, 7:6 (7/0) durch und ließ danach seiner Freude freien Lauf.

„Es war ein Traum, wie es für mich in dieser Woche gelaufen ist. Ich bin super happy, dass ich so in die Rasensaison gestartet bin und hier den Titel geholt habe. Die BOSS OPEN zu gewinnen, ist noch einmal etwas ganz Spezielles“, jubelte Fritz, der 2026 an seinen Erfolgslauf anknüpfen möchte: „Ich fühle mich in Stuttgart sehr wohl, das Turnier ist perfekt organisiert und die Fans sorgen bei den Matches für eine riesige Atmosphäre. Daher freue ich mich, auf den Weissenhof zurückzukehren. Ich hoffe, dass ich dann dort anschließen kann, wo ich in diesem Jahr aufgehört habe“, erklärt Fritz, der fünf seiner zehn ATP-Turniersiege auf Rasen gefeiert hat.

Über besondere Qualitäten auf grünem Untergrund verfügt mit Tommy Paul ein weiterer US-Amerikaner, der seinen Stuttgart-Start 2026 ebenfalls bereits zugesagt hat. Dass Pauls Spiel mit aggressiver Vorhand und einer Vorliebe für Netzangriffe für Rasen geradezu maßgeschneidert ist, hat er in der Vorsaison mit dem Triumph beim Turnier im Londoner Queen’s Club sowie dem Viertelfinal-Einzug in Wimbledon bewiesen.

“Struffi” ebenfalls in Stuttgart am Start

Sehr zur Freude für alle Fans von Jan-Lennard Struff steht auch bereits fest, dass der 35-jährige Warsteiner im nächsten Jahr bei den BOSS OPEN aufschlagen wird. Als bestes Resultat steht für den Publikumsliebling bei bisher zwölf Stuttgart-Starts das Endspiel 2023 zu Buche, das „Struffi“ nach dramatischem Matchverlauf im Tiebreak des dritten Satzes gegen Frances Tiafoe (USA) denkbar knapp verlor. „Bei den deutschen Turnieren zu spielen, ist immer speziell. Das gilt insbesondere für Stuttgart, wo das Ambiente und die Stimmung immer herausragend sind“, so Struff, der sich zuletzt mit dem Erreichen des Achtelfinales bei den US Open in New York in glänzender Form präsentiert hat.

„Es ist eine große Auszeichnung für die BOSS OPEN, dass Taylor Fritz bereits zu einem so frühen Zeitpunkt bekanntgegeben hat, dass er versuchen wird, seinen Titel in Stuttgart zu verteidigen. Wir freuen uns zudem sehr darüber, dass auch Tommy Paul und Jan-Lennard Struff im kommenden Jahr am Weissenhof spielen werden. Die Startzusagen dieses Trios unterstreichen einmal mehr die Wichtigkeit und starke Position der BOSS OPEN zu Beginn der Rasensaison auf der ATP-Tour“, betont Turnierdirektor Edwin Weindorfer.