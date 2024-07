Wimbledon: Zverev verliert nach 2:0-Satzführung gegen Fritz

Alexander Zverev ist nach einem 6:4, 7:6 (4), 4:6, 6:7 (3) und 3:6 gegen Taylor Fritz in Wimbledon 2024 ausgeschieden. Am Ende wirkte der Deutsche von seiner Knieblessur sehr eingeschränkt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 08.07.2024, 20:08 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev am Montag in Wimbledon

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Alexander Zverev hat das Viertelfinale beim Turnier in Wimbledon erneut verpasst. Zverev unterlag Taylor Fritz in einem dramatischen Match mit 6:4, 7:6 (4), 4:6, 6:7 (3) und 2:6. Der Amerikaner trifft am Mittwoch auf den Italiener Lorenzo Musetti, der sich gegen Giovanni Mpetshi Perricard in vier Sätzen behaupten konnte.

Voll da zu sein, wenn es am wichtigsten ist - diese Eigenschaft hat Zverev auch gegen Fritz in den ersten beiden Sätzen im zweiten Match auf dem Centre Court in Wimbledon wieder gezeigt. So reichte im ersten Satz ein Break zum 5:4. Und im zweiten Akt ein konzentriertes Tiebreak. Im dritten Spiel von Satz drei gab es den ersten Breakball für den Amerikaner überhaupt, Zverev wehrte souverän mit der Rückhand ab. Im neunten Spiel allerdings leistete sich Zverev eine Unaufmerksamkeit, half mit einem Doppelfehler beim ersten Break für Fritz mit. Eben der bedankte sich artig. Und war plötzlich wieder zurück im Match. Zumindest so halb. Für Alexander Zverev war es der erste Satzverlust im laufenden Wettbewerb überhaupt.

Auch im vierten Satz wurde es beim Stand von 4:4 für Zverev etwas brenzlig. er konnte aber ein 0:30 bei eigenem Aufschlag noch drehen. Also ging es wieder in ein Tiebreak. Und diesmal war es Fritz, der voranging. Und tatsächlich den Satzausgleich schaffte.

Fritz im Viertelfinale gegen Musetti

In der Entscheidung erspielte sich Fritz beim Stand von 2:1 zwei Breakbälle. Und beim zweiten landete eine Vorhand von Alexander Zverev hinter der Grundlinie. Fritz bestätigte das Break nach 0:30-Rückstand. Zverev wirkte zu diesem Zeitpunkt allerdings bereits stark limitiert. Nach seinem Ausrutscher im letzten Match gegen Cameron Norrie war der gebürtige Hamburger mit einem Kniestrumpf angetreten.

Nach einer Spielzeit von 3:25 Stunden servierte Fritz auf das Match. Und ließ nur noch einen Gegenpunkt zu.

Für Zverev bleibt es damit dabei, dass er in Wimbledon auf seinen ersten Viertelfinal-Einzug warten muss. Bei allen anderen Majors und bei sämtlichen ATP-Masters-1000-Turnieren ist er schon in die Runde der letzten acht vorgedrungen.

