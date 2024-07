Wimbledon 2024 live: Alexander Zverev vs Taylor Fritz im TV, Livestream, Liveticker

Alexander Zverev trifft im Achtelfinale von Wimbledon auf Taylor Fritz - ab 16 Uhr im Livestream bei Amazon Prime. Und bei uns im Liveticker!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 08.07.2024, 19:47 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images Alexander Zverev, Taylor Fritz

Eine kleine Schrecksekunde hatte Alexander zu überstehen, als er sich im Drittrundenmatch gegen Cameron Norrie das Knie überstreckte. Zverev konnte weiterspielen, gewann in drei Sätzen (mit dem Monster-Tiebreak 15:13 im dritten Satz), der Schmerz aber blieb.

Auch in der anschließenden Pressekonferenz berichtete der Hamburger weiterhin über Schmerzen, mal schauen, was beim MRT rauskomme. Etwas Ernsteres schloss Zverev aus, weil er ja habe weiterspielen können, wenn auch eingeschränkt. “Bei manchen Bewegungen habe ich das gespürt. Aber wenn man sich ein Band reißt oder den Meniskus, glaube ich nicht, dass man so weiterspielen kann, wie es bei mir der Fall war."

Generell ist Zverev froh über seine Formkurve, speziell nach seiner Knöchelverletzung 2022. “Ich war damals nicht sicher, ob ich wieder auf das Level komme.” Das große Ziel bleibt freilich ein Grand-Slam-Sieg, “in Australien war ich vielleicht einen Punkt vom Finale entfernt, bei den French Open einen Satz vom Sieg. Ich arbeite daran, mir diesen Traum zu erfüllen.”

In Wimbledon hat sich Zverev bislang schadlos gehalten, nun kommt die richtig große Standortbestimmung mit Eastbourne-Sieger Taylor Fritz.

Zverev und Fritz - Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Bis auf den Aufschlag sei man sehr unterschiedlich, so Zverev, “er kann wahnsinnig auf den Ball draufhauen”. Von der Bewegung halt er sich für den Besseren, fand Zverev, ich hole mehr raus, wobei es manchmal natürlich besser sei, aggressiver zu sein.

Fritz fand die Gemeinsamkeiten eher, Zverev möge es, etwas mehr Zeit zu haben, habe eine bessere, schnellere Rückhand. Er selbst, so Fritz, nutze seine Vorhand eher als Waffe - Zverev bekomme mehr Spin drauf, er selbst mehr Tempo. “Am Ende des Tages spielen wir auf Rasen, und da wird es auf Aufschlag und Return ankommen.”

Wie steht's im direkten Vergleich?

Im direkten Vergleich führt Zverev mit 5 zu 3 Siegen gegen Fritz. In Wimbledon haben die beiden bereits zwei Mal gegeneinander gespielt: 2018 gewann Zverev in fünf Sätzen mit 6:4, 5:7, 6:7 (0), 6:1, 6:2, in 2021 in vier Durchgängen mit 6:7 (3), 6:4, 6:3, 7:6 (4).

Zverev vs Fritz im Livestream und TV

Das Achtelfinalmatch zwischen Alexander Zverev und Taylor Fritz gibt es ab ca. 16 Uhr im Livestream bei Amazon Prime.