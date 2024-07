Wimbledon 2024: Alexander Zverev nach Sieg über Cameron Norrie im Achtelfinale

Alexander Zverev ist mit einem 6:4, 6:4 und 7:6 (15) gegen Lokalmatador Cameron Norrie in das Achtelfinale von Wimbledon 2024 eingezogen. Dort trifft er entweder auf Taylor Fritz oder Alejandro Tabilo.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 06.07.2024, 17:22 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Jürgen Hasenkopf Alexander Zverev ist in Wimbledon weiter auf Kurs

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Pep Guardiola, der große Schachspieler unter den Fußballtrainern, hatte am frühen Samstagnachmittag in der Royal Box am Centre Court im All Emgland Lawn Tennis Club seinen Platz eingenommen. Ob der Coach von Manchester City allerdings viele taktische Feinheiten aus der Partie zwischen Alexander Zverev und Cameron Norrie ziehen konnte, bleibt fraglich. Zwar versuchte sich Norrie immer wieder an Rhythmus- und Schnittwechseln. Aber vor allem mit seinem Aufschlag dominierte Zverev fast nach Belieben. Und zog mit einem 6:4, 6:4 und 7:6 (15) in das Achtelfinale ein.

Eine Schrecksekunde gab es für Zverev im fünften Spiel des zweiten Satzes. Da rutschte der Deutsche auf der Jagd nach auf der Jagd nach einem Stopp aus, verdrehte sich den linken Fuss. Und musste vom Physiotherapeuten behandelt werden. Nach einer kurzen Unterbrechung ging es aber weiter. Das Medical Timeout nahm Zverev dann nach Gewinn des zweiten Satzes.

Der dritte Akt wurde in einem Tiebreak entschieden, in dem Norrie zunächst mit einem Minibreak voranging. Zverev schaffte den Anschluss zum 4:5, konnte aber seinen ersten Matchball nicht nutzen. Und auch nicht den zweiten bei 8:7, bei dem er eine Rückhand ins Netz legte.

Zverev gegen einen frisch gekürten Turniersieger

Die dritte Chance endete mit einem Vorhand-Return von Zverev im Netz. Nummer vier wehrte Norrie proaktiv mit einem Aufschlagwinner ab. Nach einer Spielzeit von 2:29 Stunden war es dann aber so weit. Auf dem Weg zum Sieg hatte der Favorit auch fünf Satzbälle seines Gegners abgewehrt.

Damit gewann Zverev, der zum dritten Mal unter geschlossenem Dach spielen durfte, auch den sechsten Vergleich mit Norrie.

In der Runde der letzten 16 gibt es ein Treffen entweder mit Alejandro Tabilo aus Chile oder mit Taylor Fritz. In jedem Fall aber einem Mann, der mit der Empfehlung eines Turniersieges nach Wimbledon gekommen ist. Denn Fritz konnte sich in der vergangenen Woche in Eastbourne ebenso einen Titel sichern wie Tabilo bei den Mallorca Championships.

Einen ruhigen Arbeitstag hatte dagegen Alex de Minaur. Denn Lucas Pouille, gegen den de Minaur eigentlich hätte antreten sollen, musste verletzungsbedingt zurückziehen. De Minaur trifft im Achtelfinale entweder auf Arthur Fils oder Roman Safiullin.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon