Wimbledon 2024 live: Alexander Zverev vs. Cameron Norrie im Liveticker

Alexander Zverev trifft in der dritten Runde von Wimbledon 2024 auf den Briten Cameron Norrie. Das Match gibt es ab 14:30 Uhr live in unserem Ticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.07.2024, 15:21 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images Zuletzt trafen sich Alexander Zverev und Cameron Norrie im Achtelfinale der Australian Open.

Nach Siegen über Roberto Carballes Baena und Marcos Giron erwartet Alexander Zverev in der dritten Runde das Duell mit Cameron Norrie. Gegen den Briten wird der deutschen Nummer eins ein Auftritt auf dem Centre Court gewährt, den beide Kontrahenten an diesem Tag eröffnen. Norrie siegte zuvor in der zweiten Runde gegen Landsmann Jack Draper. Zum Auftakt gab es gegen Facundo Diaz Acosta einen weiteren Dreisatzerfolg.

Cameron Norrie belegt aktuell den 42. Platz in der Weltrangliste und konnte bislang fünf Titel auf der ATP Tour feiern. Auf dem Rasen fehlt dem 28-Jährigen noch ein Triumph, erreichte 2021 im Londoner Queen's Club immerhin ein Endspiel und stand vor zwei Jahren im Wimbledon-Halbfinale. Expertise für das Grün ist also beim heutigen Zverev-Gegner nachgewiesen.

Im Direktvergleich auf der Tour liegt Alexander Zverev mit 5:0 klar vorne. Jedoch fanden alle bisherigen Duelle auf Hardcourt statt, das letztes im Achtelfinale der Australian Open im vergangenen Januar.

Zverev vs. Norrie im Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Cameron Norrie gibt es ab 14:30 Uhr im Livestream bei Amazon Prime.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon