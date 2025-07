Wimbledon: Junior Max Schönhaus scheitert knapp im Halbfinale

Max Schönhaus, vor wenigen Woche noch Finalist bei den Junioren in Roland-Garros, ist in Wimbledon im Halbfinale mit 6:7 (7) und 6:7 (5) gegen den Bulgaren Ivan Ivanov ausgeschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.07.2025, 13:45 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Max Schönhaus hat ein gutes Wimbledon-Turnier 2025 gespielt

Schönhaus begann gut, ging früh mit einem Break in Führung, das Ivanov zum 3:3 egalisierte. Die beiden hatten ja vor wenigen Wochen in Roland-Garros ebenfalls im Halbfinale gegeneinander gespielt, damals konnte sich Schönhaus mit 6:3 und 6:4 sicher behaupten. Das darauffolgende Endspiel ging dann aber an den Schweriner Niels McDonald.

Diesmal ging es in ein Tiebreak, das Ivan Ivanov denkbar knapp mit 9:7 gewann. Und der Bulgare nahm den Schwung mit, holte sich gleich die ersten beiden Aufschlagspiele von Schönhaus im zweiten Satz. Aber der Schützling von Bundestrainer Philipp Petzschner ließ sich nicht hängen, kam mit dem ersten Re-Break wieder heran. Und nicht nur das: Wenige Augenblicke stand es plötzlich 4:3 für Schönhaus.

Beim Stand von 5:5 wehrte Schönhaus einen Breakball spektakulär ab, Ivanov behielt die Nerven, erneut musste ein Tiebreak über den Ausgang des Satzes entscheiden. Schönhaus ging mit 4:1 in Führung - gewann danach allerdings nur noch einen Punkt. Und musste nach 93 Minuten Spielzeit seinem Gegner zum Einzug ins Endspiel gratulieren.