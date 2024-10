Alcaraz: Der Hauptmotivator für Sinner

Nach dem Finale des Six Kings Slam in Saudi-Arabien teilten Jannik Sinner und Carlos Alcaraz mit, wie zentral die Rivalität zwischen ihnen für ihre Karriere ist.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 20.10.2024, 20:01 Uhr

Bei dem gestrigen sechs Millionen schweren Finale, indem Sinner inoffiziell seine saisonale 0:3-Bilanz gegen Alcaraz auf 1:3 verkürzte, machte der Weltranglistenerste ein Geständnis in Richtung seines spanischen Kontrahenten. Alcaraz sei einer seiner Hauptmotivatoren, jeden Tag aus dem Bett zu kommen und sich zu verbessern. "Ich wache morgens auf und versuche zu verstehen, wie man ihn schlägt", sagte der Südtiroler, nachdem er den 21-jährigen Alcaraz mit 6-7 (5), 6-3, 6-3 besiegt hatte, um das höchst dotierte Preisgeld in der Tennisgeschichte zu gewinnen. “Es sind diese Art von Rivalitäten - diese Art von Spielern -, die uns immer an unsere 100-prozentigen Grenzen bringen”, führte der Weltranglistenerste weiter aus. Eine Rivalität, die einen stark an Nadal, Federer und Djokovic erinnern lässt, auch wenn Nadal keine Vergleiche ziehen möchte. “Sie kreieren gerade ihre eigene Geschichte”, wie der 22-fache Grand-Slam-Champion am Rande des Showturniers sagte.

Der French-Open und Wimbledon Champion “Carlito” konnte seinem italienischen Rivalen nur zustimmen. "Dank ihm (Sinner) drücke ich mich an die Grenze", sagte er. "Ich gebe jeden Tag meine 100 Prozent, um ein besserer Spieler zu sein. Es ist jedes Mal ein Vergnügen, wenn ich den PLatz mit ihm teile. Manchmal ist es schwer, die Freude auf dem Platz zu finden. Aber es ist jedes Mal großartig, wenn ich ihm gegenüberstehe.“ Sie seien nicht die aller aller besten Freunde, aber sehr gute Freunde, wie Alcaraz erklärte. Sie reisen zusammen - auch schon Mal nach dem Finale in Peking, wo sich beide Spieler einen Privatjet zu dem Masters in Shanghai teilten - und versuchen, ihre gemeinsame Zeit auf dem Platz zu genießen.