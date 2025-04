Zverev fordert höhere Einnahmen-Beteiligung bei Grand Slams

Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev hat sich für eine höhere Beteiligung der Profis an den Millioneneinnahmen der Grand-Slam-Turniere ausgesprochen.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 06.04.2025, 22:15 Uhr

"Wir wollen nicht sagen, dass es 50:50 sein muss wie in der NBA oder im amerikanischen Sport, aber ein fairer Anteil wäre vielleicht ganz nett", sagte der deutsche Weltranglistenzweite im Vorfeld des ATP-Masters in Monte Carlo.

Zuletzt war bekannt geworden, dass mehrere Top-20-Spieler einen Brief an die Grand-Slam-Veranstalter geschickt hatten, in dem sie eine für sie günstigere Verteilung der Einnahmen fordern. Der Weltranglistensechste Casper Ruud hatte in diesem Zuge behauptet, dass es in einer "fairen Welt" eine 50:50-Verteilung geben sollte.

Zverev für ein Treffen mit den Grand-Slam-Organisatoren

Es sei "kein Geheimnis", so Zverev, "dass wir bei den Grand-Slam-Turnieren den niedrigsten Einnahmenanteil im Profisport haben", sagte der 27-Jährige und forderte, dass sich eine Delegation von Spitzenspielerinnen und Spitzenspielern mit den Grand-Slam-Organisatoren "an einen Tisch setzen" und dabei versuchen sollte, eine Lösung zu finden.

Eine Quelle des französischen Tennisverbandes (FFT) hatte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP den Eingang des Schreibens bestätigt. In der Folge soll ein "direktes, offenes und konstruktives Treffen" vorgeschlagen worden sein, das am Rande der Madrid Open (22. April bis 4. Mai), der French Open (25. Mai bis 8. Juni) oder zu einem anderen geeigneten Zeitpunkt stattfinden könne.