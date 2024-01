Alcaraz reagiert auf Nadal-Absage: "Wir warten..."

Die Absage der Teilnahme von Rafael Nadal bei den Australian Open beschäftigt weiter die Tenniswelt. Wird der Spanier wirklich wieder zurückkommen? Nun hat auch sein designierter Nachfolger auf die Absage des Mallorquiners reagiert – und Carlos Alcaraz zeigt sich optimsitisch.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.01.2024, 05:59 Uhr

© Getty Images

Manchmal lohnt es sich durch die Kommentare in den sozialen Medien zu scrollen. So auch in dem Post von Rafael Nadal, der seine Absage zu den Australian Open 2024 verkündet und begründet. Genau dort hat sich nämilich auch ein gewisser Carlos Alcaraz mit seinem offiziell verifizierten Account gemeldet.

"Wir warten auf dich beim nächsten Turnier Rafa! Gute Besserung!" schrieb Alcaraz im Kommentarbereich von Nadal auf Instagram neben tausend anderen Kommentaren, die dem Mallorquiner in der großen Mehrzahl ebenfalls gute Besserung wünschen..

Bei seinem lang ersehnten Comeback in Brisbane verlore Nadal am vergangenen Freitag gegen Jordan Thompson in drei Sätzen und musste sich schon während des Matches auf dem Platz behandeln lassen.

Und am Sonntag kam dann seine von vielen erwartete Absage für die Australian Open mit den Worten: "Hallo zusammen, während meines letzten Matches in Brisbane hatte ich ein kleines Problem mit einem Muskel, das mir, wie Sie wissen, Sorgen bereitet hat. Als ich in Melbourne ankam, hatte ich die Möglichkeit, ein MRT zu machen, und ich habe einen Mikroriss in einem Muskel, nicht an der Stelle, an der ich die Verletzung hatte, und das ist eine gute Nachricht. Im Moment bin ich noch nicht bereit, in 5-Satz-Matches auf höchstem Niveau zu spielen."

Millionen von Fans haben die Hoffnung noch noch aufgegeben, dass Rafael Nadal bald wieder auf dem Platz steht. Genauso wie Carlos Alcaraz.