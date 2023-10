Alex Antonitsch zum Tennisnet Premium Club: "Jetzt legen wir mit Fantasy los!"

Der Tennisnet Premium Club startet in die nächste Dimension: mit den Erste Bank Open in Wien wird erstmals ein Fantasy Tennis Spiel gestartet.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.10.2023, 15:43 Uhr

© GEPA Pictures tennisnet-Chef Alex Antonitsch ist mit der Entwicklung des Premium Clubs sehr zufrieden

Alex Antonitsch, ehemaliger Tennisprofi, seit vielen Jahren Turnierdirektor der Generali Open in Kitzbühel und Gründer von tennisnet.com, ist mit der bisherigen Entwicklung des Tennisnet Premium Clubs sehr zufrieden. Nun gibt es wieder etwas Neues, wie Antonitsch im Gespräch verrät.

Herr Antonitsch: Wie wird der Tennisnet Premium Club bislang von den Tennisfans und -spielern angenommen?

Alex Antonitsch: Der Premium Club hat jetzt schon mächtig eingeschlagen. Die Tennisspieler sind extrem dankbar, dass sie über ihre Aktivitäten und die gesammelten Bonusbälle von unseren Partner HEAD und YONEX Bälle, Saiten, Schläger aber auch Utensilien wie Hanteln oder Dehnungsbänder von Decathlon bekommen.

Und jetzt gibt es die nächste Entwicklungsstufe ...

Antonitsch: Es geht immer weiter. Wir haben jetzt ganz neu ein Fantasy Game für die Spieler aufgelegt. Dieses Spiel wird im Rahmen der Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle gelauncht und danach sukzessive ausgebaut. Fantasy Tennis macht übrigens riesigen Spaß.

Die Vorteile liegen auf der Hand …

Antonitsch: Natürlich ist die Anmeldung und die Mitgliedschaft kostenlos. Bringt aber gerade in Zeiten wie diesen den Mitgliedern die Chance, tolle Vergünstigungen zu bekommen. Und wichtiges Feedback.

Und dann gibt es ja auch noch zusätzliche Highlights.

Antonitsch: Genau. Weil gerade jetzt zahlt es sich wirklich aus für jeden Tennisfan: Wir verlosen nämlich unter allen Mitgliedern eine Reise zu den ATP Finals in Turin. Wer sich registriert und am Gewinnspiel teilnimmt, kann also schon in wenigen Wochen die besten Spieler der Welt beim großen Saisonfinale sehen.

