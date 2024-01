Alex de Minaur: Plötzlich auf allen Zetteln

Alex de Minaur präsentiert sich in starker Frühform und hat die Top 10 der Welt geknackt. Das weckt natürlich hohe Erwartungen seiner Landsleute bei den Australian Open. Doch de Minaur scheint damit kein Problem zu haben,

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.01.2024, 17:32 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

2024 könnte für Alex De Minaur ein richtig gutes Jahr werden – auf jeden Fall beginnt es sehr viel versprechend. Und auch die australischen Tennisexperten trauen de Minaur einiges zu: Kürzlich sagten Pat Cash und Todd Woodbridge, dass er für sie bereit sei, sehr weit bei der Australian Open zu kommen.

De Minaur antwortete zum Start der Australian Open seinen beiden Landsleuten: "Es ist ein großes Kompliment, dass einige der großen australischen Spieler meine Entwicklung anerkennen. Mein Ziel ist es schon lange, bei Grand Slams und großen Turnieren so weit wie möglich zu kommen, warum also nicht auch bei den Australian Open", sagte er gegenüber "The Age".

In der ersten Runde gegen Milos Raonic

In den letzten fünf Tagen ist es dem Australier gelungen, vier Top-10-Spieler in Folge zu schlagen: Taylor Fritz, Novak Djokovic, Alexander Zverev und zuletzt Carlos Alcaraz.

Die Folgem spürt de Minaur nun: "Es sind mehr Augen auf mich gerichtet, aber in Bezug auf die Arbeit, die Vorbereitung und das, was ich als Spieler mache, ändert sich nichts. Das Erreichen der Top 10 ist ein sehr wichtiger Erfolg für meine Karriere, aber das ist noch nicht alles, es gibt noch viel zu tun", so der Australier in dem Interview.

Die erste Runde könnte dabei für Alex de Minaur unangenehm werden: Er trifft in Runde 1 auf Milos Raonic, die ehemalige Nummer drei der Welt.

Hier das Einzel-Tableau der Australian Open 2024