Alexander Zverev: Der Titelverteidiger legt los

Für Alexander Zverev steht bei den Olympischen Spielen gleich eine doppelte Rückkehr auf dem Plan. Zunächst will der Deutsche seine Goldmedaille von Tokio verteidigen. Und die Anlage in Roland Garros ist für ihn auch etwas ganz Besonderes.

von SID

zuletzt bearbeitet: 27.07.2024, 22:41 Uhr

Olympiasieger Alexander Zverev kehrt heute auf den Court Philippe Chatrier zurück. Auf dem größten Platz der Anlage des Stade Roland Garros hatte der Hamburger Anfang Juni im Finale der French Open gegen den Spanier Carlos Alcaraz in fünf Sätzen verloren, nun geht es zum Auftakt des olympischen Tennisturniers gegen Alcaraz' Landsmann Jaume Munar (2. Match nach 19.00 Uhr).

Deutscher Tag in Paris

Heute tummeln sich etliche deutsche Tennisprofis, darunter auch Laura Siegemund (Metzingen) und Jan-Lennard Struff (Warstein), auf den Courts. Der Samstag war ins Wasser gefallen, auf den Plätzen ohne Dach konnte durch den Dauerregen nicht gespielt werden. Der Spielplan wurde gehörig durcheinandergewirbelt. Es soll heiß und sonnig werden.

Zverev (27) ist in Paris an Nummer drei gesetzt. Der deutsche Topspieler hat seine Knieverletzung, die er sich in Wimbledon zugezogen hatte, komplett auskuriert und hofft auf einen Lauf wie vor drei Jahren in Tokio. "Das Knie ist Gottseidank kein Thema. Er hat das seit Hamburg nicht mehr erwähnt und spielt auch ohne Bandage", sagte sein Bruder Mischa Zverev bei Eurosport.

Knappe Niederlage in seiner Heimatstadt

In seiner Heimat war Zverev trotz Knieproblemen zuletzt ins Finale eingezogen, hatte den Titel aber knapp verpasst. Dennoch war das Turnier am Rothenbaum eine gute Generalprobe auf dem Weg nach Paris. Dort nahm Zverev am Freitagabend im strömenden Regen und bestens gelaunt an der Eröffnungsfeier teil.