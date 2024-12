Altug Celikbilek erleidet Gehirnblutung auf dem Platz

Tragische Szenen im Halbfinale des ITF-Turniers in Monastir. Beim Stand von 0:1 brach der Türke Altug Celikbilek auf dem Platz zusammen und musste, wie festgestellt wurde, aufgrund einer Gehirnblutung im Krankenhaus operiert werden

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.12.2024, 09:24 Uhr

© GEPA Pictures Tragische Ereignisse um Altug Celeibilek spielten sich beim ITF-Turnier in Monastir ab.

Eine spannende Begegnung war im Halbfinale des Turniers der ITF World Tennis Tour in Monastir zu erwarten, als der topgesetzte Türke Altug Celikbilek auf seinen an Position 4 geführten Landsmann Yanki Erel traf.

Jedoch sollte in der Partie gerade mal ein Spiel komplett durchgeführt werden. Beim Stand von 0:1 aus seiner Sicht brach der 28-jährige Celikbilek auf dem Platz zusammen und musste sofort ins Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde umgehend eine Operation aufgrund einer Gehirnblutung durchgeführt.

Laut türkischen Medienberichten sei die Operation positiv verlaufen, jedoch könne noch nicht eingeschätzt werden, ob der ehemalige Weltranglisten-154. dauerhafte Gehirnschäden davontragen könnte. Gegenüber der Presse ließ der türkische Tennisverband verlautbaren: „Der Gesundheitszustand unseres Spielers wird genau überwacht. Celikbilek und seiner Familie wird jede Unterstützung zuteil.“

Seit 2016 repräsentiert die aktuelle Nr. 451 der Welt die Türkei im Davis-Cup und kam auch im September bei der Partie gegen Österreich in Bad Waltersdorf an der Seite seines Halbfinalgegners Erel im Doppel zum Einsatz, wo sich die türkische Paarung dem ÖTV-Top-Duo Erler/Miedler geschlagen geben musste. Im Endspiel von Monastir besiegte der 24-jährige Erel den Italiener Luca Potenza in zwei Sätzen, dennoch dürfte es sich für den türkischen Linkshänder um den traurigsten Titelgewinn seiner Karriere handeln.

