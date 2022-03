Andy Roddick gibt Tutorial für Zverev, Kyrgios, Brooksby: So schmeißt ihr den Schläger richtig!

Andy Roddick hat sich in die Diskussion um zu viele Schläger-Würfe eingeschaltet - auf eine ganz eigene Weise.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 26.03.2022, 10:16 Uhr

Andy Roddick ist bekannt als Unterhaltungskünstler im Tennisbusiness, mit ihm war es schon zu aktiven Zeiten nie langweilig. Nun hat die Ex-Nummer 1 sich eines seriösen Themas angenommen: den zuletzt vermehrten Ausrastern der ATP-Stars.

Wir erinnern uns: Alexander Zverev war in Acapulco den Schiedsrichter fast körperlich angegangen, Nick Kyrgios hatte in Indian Wells beinahe einen Linienrichter mit einem Schlägerwurf getroffen. Und Jason Brooksby in Miami ebenso.

Er werde seinen Kollegen dabei helfen, Drama zu vermeiden, versprach Roddick also, bekannt für seinen trockenen Humor. "Und euch zeigen, wie ihr einen Schläger schmeißt, ohne Ärger dafür zu bekommen." Er selbst könne als Vorbild herhalten, habe im Laufe seiner Karriere lediglich einen Punktabzug erhalten.

"Wenn man einen Schläger schmeißt, ist es vorteilhaft, ihn mit der Schlagfläche nach unten hinzuknallen", so Roddick, so würde er nirgendwo hinfliegen, erklärte er weiter - und demonstrierte es eindrücklich. "Ihr trefft niemanden, er landet in einem überschaubaren Bereich." So weit, so gut.

Kim Clijsters: "Was für ein großartiger Mentor!"

Und beim Bällewegschlagen? Wir erinnern uns an Novak Djokovic, der 2020 bei den US Open disqualifiziert worden war, nachdem er unachtsam einen Ball hinter sich geschlagen und dabei eine Linienrichterin getroffen hatte.

Wenn man einen Ball aus Wut wegschlage, so Roddick: "Schlagt ihn nach oben! Dann kann keiner hart getroffen werden." Im Gegensatz dazu, ihn flach wegzukloppen. "Sonst trifft man womöglich den Hals", spielte er auf Djokovics Malheur an. Ebenso, wenn man den Schläger seitlich wegdonnere - wie Roddick nochmals eindrucksvoll demonstrierte (zum Leidwesen eines Baums).

Sein "Lehrvideo" verbreitete sich natürlich rasant, zum Amüsement vieler Kolleginnen und Kollegen. "Was für ein großartiger Mentor", urteilte Kim Clijsters lachend. "Wenn die Schlagfläche nach unten zeigt, ist es auch unwahrscheinlicher, dass der Rahmen bricht", gab Laura Robson einen weiteren Vorteil dieser Wurftechnik mit.

Ehefrau Brooklyn Decker ist "mächtig begeistert..."

Nur eine schien eher mittelprächtig begeistert vom Tutorial: Roddicks Ehefrau Brooklyn Decker, nicht nur zwangsläufig mit Galgenhumor ausgestattet. "Ich bin mächtig begeistert, dass unsere Kinder nun wissen, wie man ordnungsgemäß einen Wutanfall auslebt", kommentierte sie sarkastisch.

Ein kleiner Disclaimer von uns, Stichwort Vorbildfunktion und Materialkosten: Das geringste Übel richtet ihr übrigens an, wenn ihr eure Schläger gar nicht schmeißt, sondern einfach besser Tennis spielt...