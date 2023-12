Angelique Kerber: Bei Olympia in Paris im Mixed mit Alexander Zverev?

Angelique Kerber steigt Ende in den letzten Tagen des Jahres 2023 wieder in den Tenniszirkus ein. Und denkt auch schon ein halbes Jahr im voraus an die Olympischen Spiele in Roland-Garros.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.12.2023, 21:51 Uhr

© Getty Images Angelique Kerber bei den Australian Open 2022

2016 war ein wunderbares Tennisjahr für Angelique Kerber: Zum Jahresanfang holte Kerber bei den Australian Open im Endspiel gegen Serena Williams ihren ersten Major-Titel, im Sommer derselben Saison legte sie dann mit dem Finalsieg gegen Karolina Pliskova bei den US Open nach. Wenn irgendetwas die Freude getrübt hat, dann war es wohl das Goldmedaillen-Match bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro. Denn in dieses startete Kerber gegen Monica Puig als klare Favoritin. Und musste sich dann doch geschlagen geben.

Nun könnte sich im kommenden Sommer erneut eine Chance auf einen Olympiasieg auftun. Vielleicht nicht so sehr im Einzel. Denn zum einen ist der Sand von Roland-Garros, auf dem die Medaillen 2024 vergeben werden, bislang nicht besonders gnädig gewesen mit Angelique Kerber. Und Spielerinnen wie Iga Swiatek fühlen sich auf der Terre Battue pudelwohl. Aber wie wäre es denn mit einem gemischten Doppel mit Alexander Zverev? Der wiederum hat sehr wohl Chancen, seine in Tokio gewonnene Goldmedaille auch im Einzel zu verteidigen. Zumal ja im Best-of.Three-Modus gespielt wird.

Für Kerber ist Olympia das Highlight

Einen möglichen Probelauf wird es beim United Cup geben, bei dem Kerber und Zverev gemeinsam für Deutschland antreten. „Wenn wir uns in Australien treffen, werden wir definitiv darüber sprechen“, erklärte Kerber nun in einem Interview. „Es würde mich sehr glücklich machen. Die Olympischen Spiele in Paris sind das Highlight des kommenden Jahres. Und für Deutschland zu spielen ist immer eine Ehre.“

Dazu kommt: Gerade im gemischten Doppel scheint alles möglich zu sein. Denn die letzte Goldmedaille in dieser Disziplin ist 2021 in Tokio an Andre Rublev und Anastasia Pavlyuchenkova gegangen. Wahrlich keine Doppel-Spezialisten.