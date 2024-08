Olympia: Errani und Paolini holen Gold für Italien!

Sara Errani und Jasmine Paolini haben das Olympische Doppelturnier für sich entschieden. Die beiden Italienerinnen schlugen Mirra Andreeva und Diana Shnaider in drei Durchgängen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 04.08.2024, 19:49 Uhr

2:6, 6:1 und [10:7] im Match-Tiebreak lauteten die Zahlen für Errani und Paolini.

Die beiden stellen damit die ersten beiden italienischen Goldmedaillisten im Tennis bei den Olympischen Spielen.

Am Samstag hatte sich Lorenzo Musetti mit seiner Bronzemedaille bereits als erster olympischer Medaillengewinner aus Italien in Sachen Tennis seit 1924 verewigt.

Errani gelang durch den Triumph gar der Golden-Karriere-Slam im Doppel: Sie hatte bereits alle Doppel-Grand-Slam-Turniere für sich entschieden, nun also noch der große Sieg bei den Olympischen Spielen. Errani hatte 2013 und 2014 in Melbourne, 2012 in Paris, 2014 in Wimbledon und 2012 in New York ihre Majorevents gewonnen, allesamt mit Roberta Vinci. Und war dabei natürlich auch die Nummer 1 im Doppel.

Überhaupt ist Erranis Karriere bemerkenswert: Sie ist seit 2002 auf der Tour, stand 2012 im Einzel-Finale der French Open und schaffte es bis auf Platz 5 im Ranking. Seit Jahren leidet sie an den Yips beim Aufschlag, was sich vor allem am Ballwurf bemerkbar machte und immer noch macht. Sie schlägt daher oft von unten auf, auch im Finaldoppel in Paris. Dazu kommt eine lange Sperre im Rahmen der Tortellini-Affäre. Dennoch hat sie sich wieder unter die Top 100 gekämpft.

Und Paolini: Spielt 2024 eine überragende Saison, mit den Finals bei den French Open und in Wimbledon. Sie steht aktuell auf Rang 5, so hoch wie noch nie.