Olympia 2024: Qinwen Zheng gewinnt Goldmedaille in Paris

Qinwen Zheng hat in Paris 2024 die Goldmedaille im Fraueneinzel gewonnen. Die Chinesin gewann im Endspiel gegen Donna Vekic aus Kroatien mit 6:2 und 6:3

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.08.2024, 19:22 Uhr

© Getty Images Qinwen Zheng - Olympia 2024 ist brillant verlaufen

Die Nachfolgerin von Belinda Benic als Olympiasiegerin im Fraueneinzel heißt Qinwen Zheng. Die Bezwingerin von Angelique Kerber und Iga Swiatek gewann das Endspiel in Roland-Garros gegen Donna Vekic mit 6:2 und

Zheng erwischte den besseren Start, führte schnell mit 3:0. Und schaffte es, diesen Vorsprung bis zum 6:2 über die Distanz zu bringen. Vekic war zwar in fast allen Spielen dran - die entscheidenden Punkte gingen aber an die Chinesin.

Auch der Start des zweiten Satzes verlief aus Sicht der Kroatin nicht optimal. Vekic gab ihren Aufschlag zum 0:2 ab, schaffte aber noch den Ausgleich. Zheng aber gelang beim Stand von 4:3 das erneute Break und servierte anschließend sicher aus.

Zheng mit erstem Olympischen Einzel-Gold im Tennis

Vekic unterliefen im gesamten Match 31 Fehler ohne Not - zu viele. Zumal ihr nur 13 Winner gelangen. Zheng hingegen schaffte 22 Gewinnschläge bei nur 20 Unforced Errors.

Zheng ist damit die erste Olympische Siegerin im Tennis in einem Einzel-Wettbewerb.

Das Spiel um Platz 3 hatte am Freitag Iga Swiatek für sich entschieden. Die Polin war als große Favoritin ins Olympische Tennisturnier gestartet, zumal beim Austragungsort in Paris, wo Swiatek schon vier Mal gewonnen hat. Die verlor aber im Halbfinale gegen Zheng. Auch Angelique Kerber hatte im Viertelfinale gegen Zheng in einem dramatischen Dreisatzmatch verloren.