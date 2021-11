Angelique Kerber freut sich nach starker Saison auf den Urlaub

Mit der Niederlage gegen Belinda Bencic bei der Finalrunde des Billie Jean King Cups in Prag hat Angelique Kerber ihre Spielzeit 2021 beendet. Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin blickt auf ein gutes Jahr zurück.

von SID

zuletzt bearbeitet: 03.11.2021, 13:56 Uhr

© Getty Images Angelique Kerber hat sich wieder in die Top Ten gespielt

Angelique Kerber packte ihre Taschen in Prag mit großer Vorfreude. Die Saison war turbulent mit vielen Höhen und Tiefen, nun sehnte sich die deutsche Nummer eins danach, endlich mal die Beine hochzulegen. "Ich freue mich, dass ich wirklich mal regenerieren und ausschlafen kann, keine Turniere und Verpflichtungen habe und die nächsten zwei bis drei Wochen einfach mal gar nichts mache", sagte Kerber nach dem Vorrunden-Aus beim Billie Jean King Cup.

Die Reise nach Prag verlief für die deutschen Tennis-Frauen mit den beiden Niederlagen gegen Tschechien und am Dienstagabend gegen die Schweiz freilich nicht nach Wunsch, gerne hätte Kerber ihren Urlaub noch ein paar Tage hinausgeschoben. Und doch zog die dreimalige Grand-Slam-Siegerin ein äußerst positives Fazit dieser ereignisreichen Saison.

Sie könne auf ein "unglaubliches halbes Jahr" zurückschauen, sagte Kerber zufrieden. Dabei war sie nach einer zweiwöchigen, strikten Hotel-Quarantäne vor den Australian Open zum Saisonstart lange nicht in Tritt gekommen. Doch mit dem Turniersieg in Bad Homburg im Juni und dem Halbfinale in Wimbledon läutete die frühere Weltranglistenerste eine starke zweite Jahreshälfte ein.

Kerber sieht rosige DTB-Zukunft

"Ich habe gute Spielerinnen geschlagen und bin wieder ganz oben bei den Topleuten", sagte Kerber nicht ohne Stolz. Als Nummer neun der Welt war sie am Montag nach mehr als zwei Jahren wieder in die Top 10 zurückgekehrt. Und dass sie auch mit 33 Jahren noch zur absoluten Weltspitze gehört, bewies sie beim Billie Jean King Cup mit ihrem herausragenden Comeback-Sieg gegen die Weltranglistendritte und French-Open-Siegerin Barbora Krejcikova (Tschechien).

Deshalb ließ Kerber trotz des verpassten Halbfinaleinzugs auch keine Enttäuschung zu. "Das Wichtigste ist, dass wir das Positive rausholen", sagte die Wimbledonsiegerin von 2018, und spielte dabei vor allem auf das vielversprechende Nationalmannschaftsdebüt von Jule Niemeier (22) und Nastasja Schunk (18) an. "Für die zwei Newcomerinnen war es das erste Mal und eine riesengroße Erfahrung", sagte Kerber, sie hätten sich "gut in das Team eingefügt".

Wie wichtig die beiden für das deutsche Frauentennis werden können, zeigte sich schon in Prag. Dort mussten in den Einzeln die beiden erfahrenen Kerber (33) und Andrea Petkovic (34) ran, hinter ihnen und Laura Siegemund (33) klafft seit Jahren eine große Lücke - die Niemeier und Schunk in nicht allzu ferner Zukunft füllen sollen. Das Debüt in Prag mit den Einsätzen im Doppel könne "im Hinblick auf deren Karrieren und auch auf den Billie Jean King Cup für die nächsten Jahre" sehr wichtig sein, meinte Kerber.