"Noch nie gesehen": Arthur Fils von Nadals Tempo begeistert

Teilweise sah das Spiel von Rafael Nadal bei seinem Comeback in Brisbane schon wieder sehr gut aus. Aber was kann der (gesunde) Mallorquiner wirklich noch reißen? Eine ganze Menge - davon ist jedenfalls Arthur Fils überzeugt, mit dem Nadal in der Vorbereitung viel trainiert hat.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.01.2024, 12:50 Uhr

© Getty Images

Während der Saisonvorbereitung im Dezember trainierte der junge Franzose Arthur Fils sehr intensiv mit Rafael Nadal in Kuwait – und eine Sache beeindruckte ihn am meisten: Das Tempo von Rafael Nadal.

"Rafa schlug sofort hart zu, als wir anfingen. In den ersten fünf Minuten erreichte er eine hohe Intensität. Das hatte ich noch nie gesehen", sagte Arthur Fils angesprochen auf seine Einheiten mit dem Rekord-Champion von Roland Garros

Nadal seit Mitte 2023 wieder im Training

Nadal war auch selbst mit seinem Tempo auf dem Trainingsplatz zufrieden – wie er in Kuwait und auch danach in Australien immer wieder betonte.

Seine Comeback endete jedoch gegen Jordan Thompson nach einer harten 5:7, 7:6, 6:3-Niederlage in drei Stunden und 25 Minuten. Nadal hielt einen Marathon durch, zahlte aber einen hohen Preis. Der Routinier vergab im zweiten Satz drei Matchbälle, darunter einen mit einem routinemäßigen Vorhandfehler.

Nadal macht MRT in Melbourne

Nach der Niederlage flog Nadal nach Melbourne und ließ ein MRT machen. Diese zeigte jedoch einen Mikroriss in seinem Muskel. So musste der Spanier das erste Major-Turnier der Saison absagen, da er die Best-of-Five-Spiele nicht überstehen konnte. Nadal ist inzwischen wieder in spanien und lässt sich dort behandeln.

.