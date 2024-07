"Atmosphäre super": Zverev lobt die Spiele in Roland Garros

Während Alexander Zverev lobende Worte für das Olympische Turnier in Roland Garros findet, sieht Doppel-Spezialist Tim Pütz doch auch einige Schwächen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 29.07.2024, 12:07 Uhr

Für Alexander Zverev stehen die olympischen Tennis-Wettbewerbe in Paris nicht hinter den French Open an gleicher Stelle zurück. "Im Gegenteil. Ich habe das Gefühl, dass bei den French Open die Atmosphäre sehr tennisspezifisch ist", sagte der Olympiasieger nach seinem Auftaktsieg in Roland Garros gegen den Spanier Jaume Munar.

Nun sei es "einfach ein diverses Publikum, dass einfach die Olympische Spielen schauen will. Es ist eine Super-Atmosphäre, eine Partystimmung. Ich hab es genossen auf dem Platz", sagte der diesjährige French-Open-Finalist.

Pütz sieht Unterschiede

Bei seinem Spiel gegen Munar beklatschte Zverev die Zuschauer, als diese den Gassenhauer "Les Champs-Elysees" von Joe Dassin inbrünstig anstimmten. "Ich fand es auch unfassbar voll auf der Anlage", meinte Zverev.

Doppel-Spezialist Tim Pütz ist beim Vergleich zwischen French Open und Olympia zwiegespalten. "Es ist die gleiche Anlage, aber die Plätze sind merklich schlechter rundum", sagte Pütz nach seinem Auftaktsieg mit Kevin Krawietz.

Der Spielerbereich sei "abgespeckt, dadurch ist viel weniger los. Und es gibt weniger zu essen", berichtete Pütz: “Bei den French Open gibt es auch Steak, Pizza und Sushi, hier Hühnchen und Reis und ein bisschen Gemüse. Aber das ist ja für alle gleich. Wir Tennisspieler sind vielleicht auch ein bisschen verwöhnt.”