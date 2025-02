ATP Acapulco: Shelton mit Premiere, Ruud souverän

Ben Shelton und Casper Ruud sind mit Zwei-Satz-Erfolgen in das Achtelfinale des ATP-Tour-500-Turniers in Acapulco eingezogen. Daniel Altmaier sorgt für eine kleine Überraschung.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 25.02.2025, 07:05 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Ben Shelton musste sich in Acapulco gehört strecken

Besonders lang ist die gemeinsame Historie zwischen Ben Shelton und Flavio Cobolli zwar noch nicht. Der US-Amerikaner, zu Beginn der Saison ja schon Halbfinalist bei den Australian Open, wird sich aber sicherlich darüber gefreut haben, dass er nach zwei Niederlagen gegen Cobolli in Genf und Washington in vergangenen Jahr nun zum Auftakt in Acapulco mit 7:6 (4) und 7:6 (4) endlich angeschrieben hat.

Der an Position fünf gesetzte Shelton bekommt es im Achtelfinale mit David Goffin zu tun. Der routinierte Belgier hatte mit Rinky Hijikata beim 6:2 und 6:3 keine Probleme.

Altmaier überrascht, Zverev startet heute

Dasselbe gilt auch für die Nummer zwei des Turniers. Casper Ruud gewann nämlich gegen Arthur Rinderknech mit 6:4 und 6:3. Seinen kommenden Gegner kennt Ruud noch nicht - er trifft entweder auf Aleksandar Vukic aus Australien oder Lokalmatador Rodrigo Pacheco Mendez.

In einem rein tschechischen Duell konnte sich der leicht favorisierte Tomas Machac gegen Jakub Mensik mit 6:4, 2:6 und 6:3 behaupten. Machac spielt im Achtelfinale gegen Daniel Altmaier. Der Deutsche rechtfertigte seine Wildcard und gewann gegen Miomir Kecmanovic mit 6:4, 4:6 und 6:3.

Turnierfavorit Alexander Zverev steigt erst heute in das Turnier ein. Zverev, der 2021 in Acapulco den Titel geholt hat, eröffnet gegen Matteo Arnaldi aus Italien.

Hier das Einzel-Tableau in Acapulco