ATP Almaty: Karen Khachanov im Endspiel gegen Neo-Top-100-Spieler Gabriel Diallo

Karen Khachanov und Überraschungsmann Gabriel Diallo bestreiten das Endspiel beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Almaty (Kasachstan).

Die Gegner im Endspiel des ATP-World-Tour-250-Turniers in Almaty (Kasachstan) sind bekannt: Zunächst setzte sich der Kanadier Gabriel Diallo nach lediglich 67 Spielminuten mit einer fulminanten Leistung gegen den an vier gereihten Argentinier Francisco Cerundolo durch (6:4, 6:2), ehe die Nummer drei des Events Karen Khachanov in einer genau doppelt so lang dauernden Partie Aleksandar Vukic mit 6:7 (3), 6:3, 6:4 aus dem Rennen nahm.

Für Diallo ist es die erste Final-Teilnahme bei einem ATP-Tour-Event in seiner Karriere. Der 23-jährige Nordamerikaner hat mit Cerundolo nicht nur die Nummer vier des Turniers aus dem Rennen genommen, er wird ab Montag auch das erste Mal in seiner noch jungen Tennis-Laufbahn unter den Top 100 Spielern der Herren aufscheinen. Eine wirklich fabelhafte Woche für Diallo, der vor den Almaty Open noch nie ein Viertelfinale auf der Männer-Tour erreichen konnte.

Lang strecken musste sich Khachanov, um in Kasachstan ein Ticket fürs Endspiel zu ergattern. Gegen den Australier Vukic setzte sich am Ende aber die höhere Konstanz durch. Der Moskauer hat heuer das ATP-Tour-250-Event in Doha für sich entschieden, im Finale hieß es 7:6 (12) und 6:4 gegen den jungen Tschechen Jakub Mensik.

Hier das EInzel-Tableau in Almaty.