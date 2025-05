ATP Masters Rom: Fearnley beendet Rom-Reise von Fabio Fognini

Nichts ist es geworden mit einem letzten Hurra von Fabio Fognini beim Heimspiel in Rom.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 08.05.2025, 20:50 Uhr

© Getty Images

Dabei hatte es gut angefangen für Fognini: 2:0 führte er gegen einen nervösen Fearnley zu Beginn und hatte gar Spielball zum 3:0 - der Brite aber fand dann ins Spiel und war der klar bessere Akteur. 6:2, 6:3 hieß es nach 1 Stunde und 20 Minuten für Fearnley, der damit auch ein mögliches Traumduell zwischen Fognini und Landsmann Matteo Berrettini vereitelte.

24 Fehler ohne Not waren es am Ende auf der Seite des Italieners - zu viele, zumal Fognini im Gegensatz zu Feanrley zu selten in den restlichen Ballwechseln dominierte.

Für Fognini geht damit das Kapitel Rom zu Ende, zumindest tennismäßig. Der 37-Jährige hatte vor Turnierbeginn erklärt, zum letzten Male in der italienischen Metropole aufzuschlagen. Wann und wo der aktuelle Weltranglisten-107. seine Karriere beendet wird, scheint noch nicht klar.

