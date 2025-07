Setzungs-Kuriosum in der Toronto-Quali

Verwunderung löst der Blick auf das Qualifikations-Draw beim ATP-Masters-Turnier in Toronto aus. Dort ist allen Spielern eine Setzungsposition zugeteilt.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 27.07.2025, 08:09 Uhr

© Getty Images Mit lauter gesetzten Spielern gibt das Qualifikations-Draw in Toronto ein kurioses Bild ab.

Der Start des amerikanischen Hard-Court-Swings in Vorbereitung auf die US Open auf findet auf Masters-Ebene traditionell in Kanada statt, wo sich die männlichen Spieler nach dem Rotationsprinzip in diesem Jahr in Toronto messen, während die Damen beim WTA-1000-Turnier in Montreal ihre Schläger kreuzen.

Bei näherer Betrachtung der Auslosung für die Qualifikation des ATP-Masters-Events in Toronto fällt auf, dass jedem Namen eine Ziffer zugeteilt ist, was einer Setzung für jeden Spieler gleichkommt. Sogar die vier kanadischen Wildcard-Spieler sind im 32er-Raster mit einer Setzungsnummer eingeordnet.

Beim Abgleich, ob es sich dabei um ein allgemein „kanadisches Phänomen“ handelt, lohnt sich der Blick auf das Qualifikations-Draw der Damen in Montreal. Dort sind jedoch im 32er Feld weiterhin 16 Spielerinnen mit einer Position gesetzt. Somit scheint es sich um eine reine Toronto-Angelegenheit zu handeln.

Während es in der Vergangenheit bei den Grand-Slam-Turnieren Bestrebungen gab, die Setzliste von 32 auf 16 Spielerinnen und Spieler zu reduzieren, um frühzeitig im Turnier absolute Blockbuster-Partien zu bekommen, wäre die Vorgehensweise in Toronto ein Schritt in die Gegenrichtung. Bleibt abzuwarten, ob es in Zukunft mehr davon in dieser Richtung zu beobachten gibt.

