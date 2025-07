ATP Masters Toronto: Alle Infos, Auslosung, TV, Preisgeld, Favoriten

Ab Sonntag, 27.07.2025, beginnt das ATP-Masters-1000-Turnier in Toronto. Hier findet Ihr alle Infos zum Klassiker in Kanada.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.07.2025, 18:47 Uhr

© Getty Images Das Siegerbild in Kanada 2024: Champion Alexei Popyrin und Andrey Rublev

Wer spielt, wer fehlt in Toronto 2025?

Das Teilnehmerfeld des sechsten ATP-Masters-1000-Turniers der Saison ist arg dezimiert. Denn mit Jannik Sinner und Carlos Alcaraz haben die beiden dominierenden Spieler derSzene abgesagt. Auch Novak Djokovic und Jack Draper werden in Kanada in diesem Jahr fehlen.

Wer sind die Favoriten in Toronto?

Als Nummer eins wird Alexander Zverev in das Turnier gehen. Der Deutsche hat nach seinem frühen Ausscheiden in Wimbledon viel Zeit für die Vorbereitung gehabt und diese in Teilen auch in der Akademie von Rafael Nadal bestritten. Taylor Fritz könnte auch ein Wort um die Titelvergabe mitreden, ebenso wie Spieler wie Ben Shelton oder Alex de Minaur. Oder gibt es vielleicht doch die Renaissance des Hartplatz-Experten Daniil Medvedev? Als Titelverteidiger startet jedenfalls Alexei Popyrin. Der Australier hat die Canadian Open im vergangenen Jahr im Endspiel gegen Andrey Rublev gewonnen - allerdings in Montreal.

Wer überträgt das Turnier in Toronto im TV und Livestream?

Alle Matches in Toronto werden im TV und Livestream, von Sky übertragen.

Was hat die Auslosung ergeben?

Die Auslosung erfolgt am Freitag, den 25. Juli 2025.

Wie viel Preisgeld gibt es in Toronto zu verdienen?

So viel Preisgeld wird in Toronto 2025 ausgeschüttet (alle Angaben in US Dollar):

Champion 1.124.360.- Finalist 597.890.- Halbfinale 332.160.- Viertelfinale 189.075.- Achtelfinale 103.225.- 3. Runde 60.400.- 2.Runde 35.260.- 1.Runde 23.760.-