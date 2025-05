Fabio Fognini verkündet letzten Masters-Start in Rom

Zum insgesamt 19. Mal wird Fabio Fognini in diesem Jahr beim ATP-Masters-Turnier in Rom antreten. Wie der 37. Italiener vor seinem heutigen Auftakt-Match gegen den Briten Jacob Fearnley bekanntgab, wird es sein letzter Start beim 1000er-Event im Foro Italico sein.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 07.05.2025, 20:59 Uhr

© Getty Images Die 19. Teilnahme beim ATP-Masters-Turnier in Rom wird für Fabio Fognini zugleich auch die letzte im Foro Italico sein.

Kaum ein Turnier ist so sinnbildlich mit der Karriere des Fabio Fognini verknüpft wie das heimische Masters-Event im römischen Foro Italico. Highlights wie dem Sieg gegen den damaligen Weltranglistenersten Andy Murray im Jahr 2017 oder sein erfolgreichstes Abschneiden 2018, als er sich erst im Viertelfinale dem späteren Triumphator Rafael Nadal in drei Sätzen geschlagen geben musste, standen in seinen bisherigen 18 Teilnahmen auch überraschende und enttäuschende Niederlagen in frühen Runden entgegen.

Bereits von klein auf faszinierte den ehemaligen Weltranglisten-9. das hochklassige Treiben in der italienischen Hauptstadt: „Schon als Kind bin ich hierhergekommen und habe gesagt: ‚Hoffentlich spiele ich hier eines Tages‘. Und jetzt befinde ich mich genau im Gegenteil meiner Karriere. Ich denke, es ist ein guter Zeitpunkt, mich aus dieser wunderschönen, besonderen Stadt zu verabschieden“, so der 37-jährige aus San Remo gegenüber dem Tennis Channel.

Auch in Sachen Emotionen fühlte sich die aktuelle Nr. 107 der Welt in Rom gut aufgehoben: „Ich lebe für diese Momente. So bin ich. Ich spiele mit Leidenschaft, manchmal zu sehr. Aber ich glaube, als ich hier mein bestes Tennis spielte, freuten sich die Zuschauer riesig.“

Mit einer Wildcard ausgestattet trifft Fognini heute auf dem Campo Centrale in der Auftakt-Runde auf den Briten Jacob Fearnley, dem er zum ersten Mal auf der Tour gegenüberstehen wird. In der zweiten Runde stünde ein rein italienischer Kracher gegen den an Nr. 29 gesetzten Matteo Berrettini auf dem Programm, den das heimische Publikum bestimmt eher als letzten Gegner des Monte-Carlo-Champions von 2019 akzeptieren würde.

