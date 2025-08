ATP-Masters Toronto: Rublev und Lehecka feiern Comeback-Siege

Andrey Rublev und Jiri Leheckha sind jeweils nach Verlust des ersten Satzes doch noch in das Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Toronto eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.08.2025, 21:28 Uhr

© Getty Images Andrey Rublev hat in Toronto ein Finale zu verteidigen

Andrey Rublev hat am heutigen Freitag die Festlichkeiten auf dem Center Court in Toronto eröffnet und dabei fast sein Nenngeld ausgespielt. Denn für sein 5:7, 6:4 und 6.3 benötigte Rublev, im vergangenen Jahr in Montreal noch Finalist des 1000ers in Kanada, mehr als zweieinhalb Stunden. Sonego wehrte sich wie immer tapfer, schaffte im Entscheidungssatz noch einmal das Rebreak zum 2:2 - musste sich dann aber doch geschlagen geben.

Nächster Gegner des Russen wird Alejandro Davidovich-Fokina sein. Der hatte sich im ersten Match des Tages auf Court 1gegen Jakub Mensik sicher mit 6:2 und 6:4 durchgesetzt.

Auch Jiri Lehecka musste gegen Arthur Fils nach dem dem Verlust des ersten Satzes zurückkommen. Lehecka gewann mit 3:6, 6:3 und 6:4. Der nächste Gegner für den Tschechen wird heute Abend zwischen Gabriel Diallo und Taylor Fritz, der Nummer zwei in Toronto 2025, ermittelt.

Einen ruhigen Arbeitsnachmittag hatte Alex de Minaur. Denn dessen australischer Landsmann Chris O´Connell konnte zum Drittrunden-Match nicht antreten. De Minaur gab statt eines Matchauftritts dann eine Autogrammstunde. Und wartet auf den Sieger der Partie zwischen Frances Tiafoe und Aleksandar Vukic.

