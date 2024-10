ATP Almaty: Toptalent Engel unterliegt Cerundolo knapp

Justin Engel ist im Achtelfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Almaty am Argentinier Francisco Cerundolo mit 4:6 und 6:7 (3) gescheitert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.10.2024, 09:40 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Justin Engel hat sich auch gegen Francisco Cerundolo gut geschlagen

Ganz so schnell wollte sich Justin Engel aus seinem ersten ATP-Turmier dann doch nicht verabschieden. Und also bäumte sich der erst 17-jährige Deutsche beim Stand von 4:6 und 4:5 gegen Francisco Cerundolo noch einmal auf, nahm dem an Position vier gesetzten und also stark favorisierten Argentinier dessen Aufschlag zum Ausgleich ab. UNd servierte sich sicher ins Tiebreak.

In der Kurzentscheidung zeigte Cerundolo allerdings keine Schwächen mehr. Engel wehrte zwar noch zwei Matchbälle ab, nach knapp 90 Minuten hatte sich der Routinier aber den Einzug ins Viertelfinale gesichert.

Mit seinem Auftakterfolg gegen Coleman Wong ist Justin Engel der erste im Jahr 2007 geborene Spieler, der auf der ATP-Tour ein Match gewonnen hat.

