ATP Rom: Starker Ofner zieht in dritte Runde ein

Ausrufezeichen von Sebastian Ofner! Der 28-jährige Österreicher steht beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom nach einem eindrucksvollen 6:2, 6:7 (2) und 6:3-Sieg über Frances Tiafoe in der dritten Runde.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 10.05.2025, 13:37 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Sebastian Ofner ist am Weg zu alter Stärke

Ofner, der sich in der italienischen Hauptstadt erfolgreich durch die Qualifikation gekämpft hatte, erwischte einen Blitzstart und nahm dem US-Amerikaner gleich im Auftaktgame den Aufschlag ab. Der Österreicher spielte in der Folge groß auf, ließ bei eigenem Service überhaupt nichts anbrennen und konnte Tiafoe mit seinen druckvollen Grundschlägen immer wieder in Bedrängnis bringen. Ein zweites Break zum Stand von 5:2 war die logische Folge. Im Game darauf servierte Ofner locker nach insgesamt nur 28 Minuten zum Satzgewinn aus.

Im zweiten Satz ging es zunächst mit dem Aufschlag, ehe sich der 28-jährige Österreicher im fünften Game den ersten Breakball erspielte - und diesen sogleich nutzte. Im Game darauf sah sich die ehemalige Nummer 37 der Welt zum ersten mal mit einem Breakball konfrontiert, überstand jedoch diese brenzlige Situation zunächst. Zwei Games später war es dann allerdings so weit: Ofner leistete sich eine erste kleine Schwächephase und musste seinen Aufschlag zu null abgeben. Beide Spieler agierten in der Folge bei eigenem Service souverän - es ging in den Tiebreak.

In diesem war Tiafoe der deutlich stabilere Mann und setzte sich mit 7:2 durch.

Im Entscheidungssatz konnte Ofner zwar zunächst noch zwei Breakchancen seines Gegners zunichte machen, gleich darauf bestellte er jedoch den Physio auf den Platz. Der Österreicher schien Probleme in der Hüft-Gegend zu haben, konnte das Spiel jedoch fortsetzen. Als beim Stand von 3:2 für Ofner der Physio abermals auf den Platz musste, schienen die Vorzeichen für “Ofi” denkbar schlecht. Mit einem sensationellen Rückhand-Winner sicherte sich der Steirer jedoch im Game darauf beim dritten Anlauf das Break und stellte die Weichen auf Sieg. Der 28-Jährige gab in der Folge bei eigenem Aufschlag keinen einzigen Punkt mehr ab und servierte nach einer Spielzeit von genau zwei Stunden zum 6:2, 6:7 (2) und 6:3-Sieg aus.

Ofner, der nach einer längeren verletzungsbedingten Auszeit im vergangenen Jahr derzeit nur mehr auf Nummer 143 im Ranking zu finden ist, hat mit dem Dreisatz-Sieg gegen die Nummer 16 der Welt wohl endgültig bewiesen, dass er am Weg zurück zu alter Stärke ist. Der Sieg gegen Tiafoe bedeutet sogar einen persönlichen Karriere-Rekord: Noch nie hat Ofner einen höhergerankten Spieler bezwungen.

In Runde drei wartet der Österreicher auf den Sieger des Matches zwischen dem Argentinier Francisco Cerundolo und dem Chilenen Nicolas Jarry.

Herren-Einzel-Tableau in Rom