ATP: Altmaier weiter, Marterer scheitert

Während Daniel Altmaier beim ATP-Tour-250-Turnier in Antwerpen ins Achtelfinale eingezogen ist, musste sich Maximilian Marterer in Almaty in Runde eins verabschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.10.2024, 16:02 Uhr

© Getty Images Daniel Altmaier steht in Antwerpen im Achtelfinale

Daniel Altmaier bekam es zum Auftakt in Antwerpen mit einem Qualifikanten zu tun: Gilles Arnaud Bailly hatte sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gespielt, musste sich Altmaier aber mit 4:6 und 3:6 geschlagen geben. Der nächste Gegner des Deutschen ist der an Position fünf gesetzte Tscheche Jiri Lehecka.

Maximilian Marterer musste sich dagegen ebenso wie Youngster Justin Engel in Almaty verabschieden. Nachdem Engel schon am Nachmittag (Ortszeit) mit 4:6 und 6:7 (3) an Francisco Cerundolo gescheitert war, verlor Marterer gegen Alejandro Tabilo mit 2:6 und 4:6.