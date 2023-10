ATP Antwerpen: Otte unterliegt zum Quali-Auftakt

In der ersten Qualifikations-Runde des ATP-250-Turniers in Antwerpen war Oscar Otte gegen den Franzosen Benjamin Bonzi bei der glatten Zweisatz-Niederlage ohne Chance.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.10.2023, 17:25 Uhr

© Getty Images Nach seiner Verletzungspause braucht Oscar Otte dringend Matchpraxis.

In seinem ersten Match nach seiner Verletzungspause aufgrund einer Knie-Operation traf Oscar Otte in der ersten Runde der Qualifikation beim ATP-250er-Turnier in Antwerpen auf den Weltranglisten-89. Benjamin Bonzi.

Dem Kölner war von Beginn an die fehlende Matchpraxis anzumerken. Nach 54 Minuten musste der 30-jährige seinem französischen Gegner zum 6:1, 6:2-Erfolg gratulieren.

Weiterhin im Rennen um einen Platz im Hauptfeld ist der Franke Maximilian Marterer, der den Niederländer Gijs Brouwer mit 6:1, 6:4 besiegen konnte. Fix im Hauptfeld sind aus deutscher Sicht die beiden Davis-Cup-Spieler Yannick Hanfmann und Dominik Koepfer. Während der Karlsruher Hanfmann mit einem Freilos ins Turnier startet, sieht sich Koepfer aus Furtwangen dem Portugiesen Nuno Borges gegenüber.

