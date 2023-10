ATP Antwerpen: Thiem mit machbarem Auftakt

Dominic Thiem tritt in der kommenden Woche beim ATP-250er-Turnier in Antwerpen an. Das Erstrundenlos hätte ihn härter treffen können.Für Jan-Lennard Struff ist die erste Runde jedoch noch entspannter.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 14.10.2023, 20:23 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem startet in Antwerpen gegen Luca Nardi.

Zum Auftakt geht es für Dominic Thiem auf dem Indoor-Hardcourt gegen den Italienier Luca Nardi. Der 20-Jährige steht aktuell auf Position 133 im ATP-Ranking und gewann im August das Challenger-Turnier in Porto. Die Bilanz auf höchstem Tourlevel sind bisher elf Matches, wovon Nardi zwei gewinnen konnte. Beide Spieler treffen nun in Antwerpen zum ersten Mal aufeinander.

In der zweiten Runde könnte es dann zum Duell mit Yannick Hanfmann kommen, der zum Auftakt einen Qualifikanten zugelost bekommen hat. In der Qualifikation treffen Oscar Otte und Benjamin Bonzi aufeinander. Der Kölner bestreitet nach seinem Aus in Wimbledon und der verletzungsbedingten Pause sein erstes Match auf der Tour. Auch Maximilian Materer versucht gegen Gijs Brouwer den Weg über die beiden Qualifikationsrunden.

Struff und Tsitsipas mit Freilos

Jan-Lennard Struff, ebenfalls erst vor kurzer Zeit auf die Tour zurückgekehrt, geht an Position Zwei in das Turnier und genießt daher als einer der topgesetzten Spieler in der ersten Runde ein Freilos. Sein erstes Match bestreitet Struff gegen den Sieger des französischen Duells zwischen Arthur Rinderknech und Benjamin Bonzi. Dominik Köpfer geht ohne Freilos ins Turnier und spielt in der ersten Runde gegen den Portugiesen Nuno Borges.

Der topgesetzte Spieler des Turniers ist Stefanos Tsitsipas. Ebenfalls mit einem Freilos gesegnet, startet der Grieche in der zweiten Runde entweder gegen Dominic Stricker oder Botic van de Zandschulp. Im Viertelfinale wäre ein Duell mit Dominic Thiem möglich.

Hier der komplette Draw in Antwerpen