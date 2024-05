Félix Auger-Aliassime: Harte Arbeit zahlt sich aus

Mit dem Erfolg gegen Casper Ruud im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Madrid hat Félix Auger-Aliassime ein kräftiges Lebenszeichen von sich gegeben. Nach dem Rückzug von Turnierfavorit Jannik Sinner steht der Kanadier bereits im Halbfinale.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 02.05.2024, 10:44 Uhr

© Getty Images Felix Auger-Aliassime spielt in Madrid groß auf

Nicht, dass es hinsichtlich des Arbeitsethos von Félix Auger-Aliassime Fragen gegeben hätte. Aber wer den Kanadier in vor wenigen Tagen in München ein bisschen beobachten konnte, der musste den Hut ziehen: So schlecht konnte das Wetter gar nicht sein (und es war ab Turnierbeginn sehr schlecht), dass Auger-Aliassime nicht eine Trainingseinheit eingeschoben hätte. Beim MTTC Iphitos war dies noch nicht von Erfolg gekrönt. In der Caja Magica zu Madrid nun schon.

Auger-Aliassime steht eben dort im Viertelfinale, nein, schon in der Vorschlussrunde. Er hätte am heutigen Donnerstag Jannik Sinner fordern sollen, was übrigens kein aussichtsloses Unterfangen gewesen wäre: Die beiden haben bislang zweimal gegeneinander gespielt, beide Partien gingen an „FAA“. Aber das Match mit dem regierenden Australian-Open-Champion fällt aus - Sinner gab am Mittwoch seinen Rückzug bekannt.

Auger-Aliassime sucht Anschluss

Félix Auger-Aliassime dagegen wirkt topfit, harte Arbeit macht sich eben bezahlt. Der Achtelfinalerfolg gegen den formstarken Casper Ruud kam dennoch überraschend. Und wurde auch dadurch begünstigt, dass Barcelona-Champion Ruud gerade am Ende mit mehreren Fehlern aushalf. Was andererseits auch ein Kompliment an die Defensivstärke von Auger-Aliassime war.

Der immer noch erst 23-Jährige steht aktuell auf Position 35 der ATP-Charts, als Karriere-Hoch ist Rang sechs notiert. Bis zum Erfolgslauf in Madrid hat Auger-Aliassime ein Halbfinale in Montpellier als bestes Saison-Resultat vorzuweisen, das er gegen den späteren Champion Alexander Bublik verlor.

In der moderaten Höhenlage von Madrid (der moderaten Höhenlage von München nicht unähnlich) scheint Félix Auger-Aliassime nun also wieder den Anschluss an die Weltspitze zu finden. Daniil Medvedev oder Nadal-Bezwinger Jiri Lehecka werden im Halbfinale testen, wie weit der Mann aus Montreal damit schon ist.

