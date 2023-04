ATP Barcelona: Finale! Tsitsipas wehrt Angriff von Musetti ab

Stefanos Tsitsipas hat mit einem Drei-Satz-Erfolg gegen Lorenzo Musetti das Endspiel des ATP-Tour-500-Turniers in Barcelona erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.04.2023, 16:25 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas steht in Barcelona im Endspiel

Klappt es im zehnten Endspiel eines ATP-Tour-500-Events endlich mit dem ersten Titel in dieser Kategorie für Stefanos Tsitsipas? Die Vorstellung am Halbfinal-Samstag gegen Lorenzo Musetti konnte sich vor allem in der Endphase sehen lassen. Tsitsipas gewann mit 6:4, 5:7 und 6:2 und spielt morgen entweder gegen Titelverteidiger Carlos Alcaraz oder Daniel Evans.

Tsitsipas war zuletzt in Monte-Carlo im Viertelfinale gegen Taylor Fritz fast chancenlos ausgeschieden, danach gab es Vermutungen, dass der Grieche vielleicht nicht ganz fit sei. Davon war im Halbfinale gegen Musetti nichts zu sehen. Für Stefanos tsitsipas wird es das dritte Finale in Barcelona nach 2018 und 2021 werden. Beide Finali hatte er gegen Rafael Nadal verloren. Der Rekordchampion fehlt in diesem Jahr in der katalanischen Hauptstadt.

Wenn es sich Tsitsipas aussuchen könnte, dann würde er das Finale wohl eher nicht gegen Carlos Alcaraz bestreiten: Denn der führt in der internen Bilanz der beiden mit 3:0-Siegen. Das letzte Match gab es im Viertelfinale von Barcelona vor ziemlich genau einem Jahr. Gegen Dan Evans hat Stefanos Tsitsipas dagegen alle vier bisherigen Partien gewonnen.

