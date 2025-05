ATP Genf: Novak Djokovic vs Matteo Arnaldi im TV, Livestream, Liveticker

Novak Djokovic trifft im Viertelfinale des ATP-Turniers von Genf auf Matteo Arnaldi - ab 19.30 Uhr im TV und Livestream bei Sky und TennisTV und bei uns im Matchtracker.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 22.05.2025, 19:45 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic, Matteo Arnaldi

Djokovic will dabei Revanche nehmen für seine erst kürzlich erlittene Niederlage gegen den Italiener in Madrid: Dort hatte Arnaldi, aktuell die Nummer 39 im ATP-Ranking, mit 6:3, 6:4 gegen den Djoker gewonnen.

In Genf hatte Djokovic am Mittwoch seinen ersten Sieg auf Sand in 2025 gefeiert, mit einem 6:2, 6:3 gegen Marton Fucsovics.

Djokovic vs. Arnaldi - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Novak Djokovic und Matteo Arnaldi gibt es ab 19.30 Uhr im Livestream bei Sky und TennisTV und im Matchtracker bei uns.

Hier das Einzel-Tableau aus Genf