ATP Queen’s: Bautista Agut besiegt Rune zum Duell mit Alcaraz

Mit einer durchwegs starken Leistung besiegte der Spanier Roberto Bautista Agut im Viertelfinale des ATP-500-Turniers im Londoner Queen’s Club hochverdient den an Nr. 4 gesetzten Holger Rune aus Dänemark in drei Sätzen und fordert nun seinen topgesetzten Landsmann Carlos Alcaraz.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 20.06.2025, 22:00 Uhr

© Getty Images Hochverdient besiegte Roberto Bautista Agut im Londoner Queen's Club den Dänen Holger Rune.

So langsam entwickelt sich der Routinier Roberto Bautista Agut beim ATP-500er-Rasenevent im Londoner Queen’s Club zum richtigen „Dark Horse“. Nach seinem harterkämpften Auftaktsieg gegen den Portugiesen Nuno Borges kämpfte der Spanier auch den an Nr. 8 gesetzten tschechischen Youngster Jabuk Mensik in drei Durchgängen nieder.

Im Viertelfinale sah sich der Weltranglisten-51. dem Dänen Holger Rune gegenüber, der an Position 4 geführt war. Neben souveränen Aufschlagspielen, ohne zugelassene Break-Chance, erarbeitete sich Bautista Agut selbst insgesamt sechs Möglichkeiten, musste diese aber alle verstreichen lassen. Immerhin belohnte er sich im fälligen Tiebreak, den er knapp mit 7:5 für sich entscheiden konnte.

Auch im zweiten Satz blieb der 37-Jährige weiter am Drücker und erspielte sich ebenfalls sechs Chancen zum Break, ohne selbst eine zu gestatten. Doch auch diesmal schaffte er nicht den letzten Schritt und musste erneut den Gang in den Tiebreak antreten. Dort lag er beim Seitenwechsel sogar mit 4:2 in Front, musste aber fünf Punkte in Folge abgeben und den Satzgleichstand hinnehmen.

Dennoch knüpfte Bautista Agut auch im Entscheidungsakt an seine bislang starke Leistung an. Nachdem er die ersten drei Spiele für sich entscheiden konnte, transportierte er den Vorsprung zu einer 5:2-Führung und nahm seinem Gegner zum Abschluss noch einmal das Service zum finalen 7:6 (5), 6:7 (4), 6:2-Erfolg nach 2:25 Stunden ab.

Im Halbfinale fordert der ehemalige Weltranglisten-9., der bislang 12 Titel auf der ATP-Tour einheimsen konnte, seinen topgesetzten Landsmann Carlos Alcaraz, der sich in zwei Sätzen gegen den Franzosen Arthur Rinderknech behaupten konnte.

Hier das Einzel-Tableau aus dem Londoner Queen’s Club