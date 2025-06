ATP Queen’s Club: Lokalmatador Draper ringt Popyrin nieder

Mit einem harterkämpften Dreisatzerfolg besiegte der an Nr. 2 gesetzte Lokalmatador Jack Draper im Achtelfinale des ATP-500-Turniers im Londoner Queen’s Club den Australier Alexei Popyrin, der im zweiten Satz vor dem entscheidenden Tiebreak noch zwei laufende Matchbälle abwehren konnte.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 18.06.2025, 18:26 Uhr

© Getty Images Mit Alexei Popyrin hatte Jack Draper im Londoner Queen's Club im Achtelfinale eine schwere Auflage zu bewältigen.

Mit dem Wissen um den Sieg im bislang einzigen Aufeinandertreffen in Doha in diesem Jahr ging Lokalmatador Jack Draper beim ATP-500-Rasenevent im Londoner Queen’s Club in die Achtelfinal-Partie gegen den Australier Alexei Popyrin. Nach Abwehr zweier Break-Möglichkeiten im ersten Spiel jedoch konnte der 25-jährige Popyrin die Begegnung im ersten Satz nicht nur lange offenhalten, sondern sicherte sich zum Satzende mit drei Spielgewinnen in Folge sogar den ersten Durchgang.

Kräftig unterstützt vom Publikum lief der Beginn des zweiten Akts analog dem ersten Durchgang komplett ausgeglichen, ehe diesmal Draper einen Lauf mit vier hintereinander gewonnenen Spielen zum Satzausgleich hinlegte. Nachdem der 23-jährige Draper gleich im ersten Spiel des Entscheidungs-Durchgangs eine Break-Möglichkeit abwehren musste, gaben sich beide Protagonisten bei eigenem Service erst einmal keine Blöße mehr, bis sich der britische Davis-Cup-Spieler beim Stand von 5:4 zwei laufende Matchbälle erspielte, diese aber ungenutzt ließ. Im fälligen Tiebreak lag Draper bereits mit 2:4 im Hintertreffen, drehte aber diesen noch zum finalen 3:6, 6:2, 7:6 (5)-Erfolg.

Im Viertelfinale trifft der an Nr. 2 gesetzte Linkshänder entweder auf seinen Landsmann Daniel Evans oder Brandon Nakashima aus den USA.

Routinier Bautista Agut ringt Youngster Mensik nieder

Eine kämpferische Leistung wie zu seinen besten Zeiten zeigte der Spanier Roberto Bautista Agut. Nachdem der 37-Jährige dem tschechischen Teenager Jakub Mensik den ersten Durchgang überlassen musste, kämpfte er sich bravourös zurück und schaffte nach 2:22 Stunden den endgültigen Turnaround zum 3:6, 6:3, 7:5-Erfolg. Im Viertelfinale bekommt es der Routinier entweder mit dem an Nr. 4 gesetzten Holger Runde aus Dänemark oder dem US-Amerikaner Mackenzie McDonald zu tun.

Hier das Einzel-Tableau aus dem Londoner Queen’s Club