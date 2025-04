ATP Barcelona: Frantzen und Erler erreichen Halbfinale in Barcelona

Alexander Erler und Constantin Frantzen sind beim ATP-Tour-500-Turnier in Barcelona in das Halbfinale eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.04.2025, 16:53 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Jürgen Hasenkopf Constantin Frantzen steht mit Alexander Erler im Halbfinale von Barcelona

Die deutsch-österreichische Paarung setzte sich im Viertelfinale gegen John Peers und Hugo Nys mit 6:3 und 6:4 durch. Die nächste Aufgabe wird eine rein britische: Denn es geht gegen Joe Salisbury und Neal Skupski.

In Runde eins hatten sich Erler und Frantzen gegen die beiden Franzosen Giovanni Mpetshi Perricard und Albano Olivetti ebenfalls in zwei Sätzen behaupten können. Das eigentlich an Position eins gesetzte Paar in Barcelona konnte übrigens gar nicht starten: Denn Harry Heliovaara und Henry Patton zogen kurz vor Turnierbeginn zurück.

Hier das Doppel-Tableau in Barcelona