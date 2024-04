ATP Barcelona: Tsitsipas wehrt Matchbälle ab und steht im Halbfinale

Die Serie hält: Stefanos Tsitsipas ist beim ATP-500er-Turnier in Barcelona ins Halbfinale eingezogen - zwei Matchbälle musste er dabei abwehren.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 19.04.2024, 20:13 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas

Gegen Facundo Diaz Acosta (ATP-Nr. 53) musste der Grieche dabei sämtlichen Kampfgeist aufbieten beim 4:6, 6:3, 7:6 (8)-Sieg im Viertelfinale von Barca.

Zwei Matchbälle konnte der Argentinier dabei am Ende nicht nutzen, Tsitsipas bog einen 2:5-Rückstand im Tiebreak des entscheidenden Satzes noch in einen Sieg. Seinen neunten in Folge, nachdem er am vergangenen Wochenende das Masters-Turnier in Monte-Carlo für sich entschieden hatte.

Gegner nun: Arthus Fils oder Dusan Lajovic.

Weiter ist auch Casper Ruud. Die Nummer 5 der Setzliste schlug Matteo Arnaldi mit 6:4, 6:3 und trifft nun auf Tomas Etcheverry, der in zwei Tiebreaks gegen Cameron Norrie erfolgreich war.

Der eigentlich topgesetzte Carlos Alcaraz hatte kurz vor Turnierbeginn abgesagt, Andrey Rublev, die Nummer 2, war zum Auftakt ausgeschieden.

Comebacker Rafael Nadal hatte in Runde 2 gegen Alex de Minaur verloren.

