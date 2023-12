ATP: Berrettini versucht es mit Ex-Nadal-Coach Roig

Matteo Berrettini hat nach der Trennung von Langzeit-Coach Vincenzo Santopadre einen neuen Begleiter auf der Tour gefunden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.12.2023, 22:59 Uhr

© Getty Images Francisco Roig, hier an der Seite von Rafael Nadal, wird ab Saisonanfang Matteo Berrettini betreuen

Die Szenen waren vielleicht nicht filmreif, aber doch zutiefst berührend: Matteo Berrettini und Vincenzo Santopadre, über die letzten Jahre ein richtiges Erfolgsduo auf der ATP-Tour, versicherten einander ihrer immerwährenden Liebe. Und gaben dennoch die Auflösung ihres Arbeitsverhältnisses bekannt.

Die Stimmung im Berrettini-Lager war andererseits fast während des gesamten Jahres getrübt, immer wieder musste sich Matteo mit Verletzungen herumschlagen. Die letzte bei den US Open beendete dann die aktive Saison als Spieler. Als Vorzeigefan machte Berrettini beim Triumph der italienischen Mannschaft im Davis Cup in Málaga aber eine hervorragende Figur.

Nun hat sich auch die Trainerfrage geklärt. Denn Matteo Berrettini wird es ab Beginn der Saison 2024 mit Francisco Roig als neuem Coach versuchen. Roig, früher selbst Profi auf der ATP-Tour, hat lange im Lager von Rafael Nadal gewirkt. Zwar nicht als Hauptcoach. Aber doch in zumindest mitverantwortlicher Position. Nun versucht er es also mit dem Wimbledon-Finalisten von 2021. Einem von der Spielanlage her sehr unterschiedlichen Typen zu Rafael Nadal.