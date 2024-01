ATP Brisbane: Dimitrov lässt Altmaier keine Chance

Mit einer starken Vorstellung dominierte der an Nr. 2 gesetzte Grigor Dimitrov im Achtelfinale des ATP-250-Turniers in Brisbane seinen deutschen Gegner Daniel Altmaier und siegte glatt in zwei Sätzen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 04.01.2024, 08:09 Uhr

© Getty Images Mit einem ungefährdeten Sieg gegen Daniel Altmaier zieht Grigor Dimitrov ins Viertelfinale von Brisbane ein.

Eine schwierige Aufgabe stand Daniel Altmaier mit seinem Gegner Grigor Dimitrov bevor, schließlich konnte der Kempener in den beiden vorangegangenen Begegnungen gegen den Bulgaren keinen Satz gewinnen.

Und so knüpfte Dimitrov nach seinem hartumkämpften Auftakt-Erfolg gegen Andy Murray voller Selbstvertrauen an die bisherigen Begegnungen gegen den deutschen Davis-Cup-Spieler an. Der Bulgare agierte zu Beginn fast fehlerlos, während Altmaier noch seinen Rhythmus suchte. Nach einer schnellen 5:0-Führung ließ der 32-jährige seinen Gegner nur einmal bei dessen Aufschlag anschreiben, um dann den Satz souverän ohne Punktverlust auszuservieren.

Im zweiten Akt fand Altmaier gerade bei eigenem Aufschlag etwas besser ins Match, musste sich aber dennoch nach 68 Minuten deutlich mit 1:6, 2:6 geschlagen geben.

Im On-Court-Interview kommentierte Dimitrov: “Das war ein sehr gutes Match von mir. Ich habe mich sehr gut bewegt und immer aggressiv gespielt, wenn es notwendig war.“

Im Viertelfinale trifft der Weltranglisten-14. auf den australischen Wildcard-Starter Rinky Hijikata.

Hijikata kämpft sich durch, Thompson profitiert

Nach verlorenem ersten Durchgang drehte Hijikata seine Achtelfinal-Begegnung gegen den tschechischen Qualifikanten Tomas Machac zum 5:7, 6:2, 7:6 (4)-Erfolg nach 2:26 Stunden Spielzeit. Ebenfalls im Viertelfinale sein Landsmann Jordan Thompson, der von der Absage des an Nr. 4 gesetzten Franzosen Ugo Humbert profitierte und im Viertelfinale entweder auf Rafael Nadal aus Spanien oder den Australier Jason Kubler trifft.

Hier das Einzel-Tableau in Brisbane